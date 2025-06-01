Очищення пам'яті на телефоні — що видалити, щоб не гальмував

Як очистити пам'ять на смартфоні з Android та iOS
Часто власники смартфонів стикаються з попередженнями на кшталт: "Сховище заповнено", "Недостатньо пам'яті" чи "Не вдається зробити фото". У такі моменти пристрій не лише блокує збереження нових файлів або встановлення програм, а й починає помітно гальмувати або працювати нестабільно.
Про те, як вивільнити пам'ять, пише OBOZ.ua.
Як звільнити пам'ять на смартфоні
Перш ніж переходити до видалення файлів, корисно перевірити, як саме розподіляється пам'ять на пристрої. У налаштуваннях смартфона зазвичай є спеціальний розділ, де показано, скільки місця займають програми, фото, документи, кеш та інші дані. Там же часто можна побачити рекомендації щодо очищення.
Один із найшвидших способів — переглянути встановлені додатки. Часто серед них є ті, які давно не використовувалися або займають забагато місця. Вилучення непотрібних програм може одразу звільнити значний обсяг сховища.
Багато пам'яті забирають фотографії, зокрема у високій роздільній здатності. Якщо не використовуєте хмарні сервіси, саме час це змінити — резервне копіювання в Google Photos або iCloud дозволяє не лише зберегти знімки у безпечному місці, а й звільнити фізичне сховище пристрою.
Корисно періодично чистити кеш додатків. Тимчасові файли, що зберігаються під час користування програмами, накопичуються і можуть займати гігабайти пам'яті. Видалити їх можна через розділ налаштувань у кожній програмі або загалом у системі.
Ще одне джерело зайвої інформації — завантажені документи. Під час перегляду сайтів або листування в пошті на телефон можуть потрапити PDF, DOC або інші файли, які давно втратили актуальність. Вони зазвичай зберігаються у теці "Завантаження", звідки їх легко видалити вручну.
Нарешті варто перевірити медіа, що надсилаються у месенджерах. Фото, стікери, GIF-анімації та відео з чатів накопичуються швидко, особливо якщо програми автоматично зберігають ці файли у пам'ять пристрою. Щоб уникнути подібного в майбутньому, можна відключити функцію автоматичного збереження в налаштуваннях месенджера.
Нагадаємо, пам'ять смартфона — обмежений і цінний ресурс, якого завжди не вистачає. Навіть якщо обсяг накопичувача здається достатнім, із часом його заповнює цифрове "сміття", що не лише займає простір, а й гальмує роботу пристрою.
Також ми писали, що у 2025 році смартфони перетворилися на повноцінні кишенькові комп'ютери: вони не лише приймають дзвінки й повідомлення, а й обробляють великі відеофайли, запускають ігри, виконують завдання зі штучним інтелектом і працюють із багатьма застосунками одночасно. Для такої багатофункціональності потрібні не тільки потужні процесори, а й значний обсяг оперативної пам'яті.
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