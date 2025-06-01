Очищення пам'яті на телефоні — що видалити, щоб не гальмував

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Часто власники смартфонів стикаються з попередженнями на кшталт: "Сховище заповнено", "Недостатньо пам'яті" чи "Не вдається зробити фото". У такі моменти пристрій не лише блокує збереження нових файлів або встановлення програм, а й починає помітно гальмувати або працювати нестабільно.

Про те, як вивільнити пам'ять, пише OBOZ.ua.

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Як звільнити пам'ять на смартфоні

Перш ніж переходити до видалення файлів, корисно перевірити, як саме розподіляється пам'ять на пристрої. У налаштуваннях смартфона зазвичай є спеціальний розділ, де показано, скільки місця займають програми, фото, документи, кеш та інші дані. Там же часто можна побачити рекомендації щодо очищення.

Один із найшвидших способів — переглянути встановлені додатки. Часто серед них є ті, які давно не використовувалися або займають забагато місця. Вилучення непотрібних програм може одразу звільнити значний обсяг сховища.

Багато пам'яті забирають фотографії, зокрема у високій роздільній здатності. Якщо не використовуєте хмарні сервіси, саме час це змінити — резервне копіювання в Google Photos або iCloud дозволяє не лише зберегти знімки у безпечному місці, а й звільнити фізичне сховище пристрою.

Корисно періодично чистити кеш додатків. Тимчасові файли, що зберігаються під час користування програмами, накопичуються і можуть займати гігабайти пам'яті. Видалити їх можна через розділ налаштувань у кожній програмі або загалом у системі.

Ще одне джерело зайвої інформації — завантажені документи. Під час перегляду сайтів або листування в пошті на телефон можуть потрапити PDF, DOC або інші файли, які давно втратили актуальність. Вони зазвичай зберігаються у теці "Завантаження", звідки їх легко видалити вручну.

Нарешті варто перевірити медіа, що надсилаються у месенджерах. Фото, стікери, GIF-анімації та відео з чатів накопичуються швидко, особливо якщо програми автоматично зберігають ці файли у пам'ять пристрою. Щоб уникнути подібного в майбутньому, можна відключити функцію автоматичного збереження в налаштуваннях месенджера.

Нагадаємо, пам'ять смартфона — обмежений і цінний ресурс, якого завжди не вистачає. Навіть якщо обсяг накопичувача здається достатнім, із часом його заповнює цифрове "сміття", що не лише займає простір, а й гальмує роботу пристрою.

Також ми писали, що у 2025 році смартфони перетворилися на повноцінні кишенькові комп'ютери: вони не лише приймають дзвінки й повідомлення, а й обробляють великі відеофайли, запускають ігри, виконують завдання зі штучним інтелектом і працюють із багатьма застосунками одночасно. Для такої багатофункціональності потрібні не тільки потужні процесори, а й значний обсяг оперативної пам'яті.