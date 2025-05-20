Оптимальний обсяг — скільки оперативної пам'яті потрібно смартфону у 2025 році

Показник оперативної пам'яті на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

У 2025 році смартфони стали справжніми кишеньковими комп'ютерами — вони вже не просто дзвонять і показують повідомлення, а запускають ігри, працюють з великими фото- та відеофайлами, виконують завдання зі штучним інтелектом і водночас тримають десятки додатків у пам'яті. Усе це потребує не лише продуктивного процесора, а й великого обсягу оперативної пам'яті.

Про те, скільки оперативної пам'яті потрібно смартфону у 2025 році, пише ITsider.

Реклама

Читайте також:

Як працює оперативна пам'ять і чому її обсяг критичний

Оперативна пам'ять — це надшвидке тимчасове сховище, у яке система записує всі дані, до яких потрібен миттєвий доступ. Чим більше такої пам'яті у смартфоні, тим краще він справляється з багатозадачністю: відкриває програми без затримок, швидко перемикається між ними, не "підвисає" і не змушує чекати.

Варто звертати увагу не лише на кількість, а й на тип пам'яті. Найновіший стандарт — LPDDR5x — використовується у флагманських моделях і забезпечує найвищу швидкість обміну даними. У дешевших телефонах частіше трапляється LPDDR4x — він повільніший, але для базових задач теж підходить.

Навіть найшвидша пам'ять не допоможе, якщо її обмаль. Якщо оперативної пам'яті не вистачає, смартфон починає закривати фонові програми, довше відкриває додатки, і вся взаємодія з пристроєм стає менш комфортною.

Реальне споживання оперативної пам'яті сьогодні чимале. Сам Android разом з оболонкою виробника займає щонайменше 1,5-2 ГБ. Соцмережі, месенджери, банківські додатки забирають ще сотні мегабайт кожен. Якщо ж ви відкриєте відеоредактор або гру — споживання може зрости до кількох гігабайтів.

У телефонів з 4 ГБ оперативної пам'яті майже не залишається резерву — їх вистачає лише на базові дії, без запуску "важких" додатків. Якщо відкрити кілька програм одночасно, смартфон почне пригальмовувати. Оптимум для більшості користувачів сьогодні — 6 або 8 ГБ. Цього достатньо для стабільної роботи, зручного перемикання між завданнями та запуску більшості мобільних ігор.

А для тих, хто знімає відео у 4K, активно редагує фото або грає у ресурсомісткі ігри, підійдуть моделі з 12 ГБ оперативної пам'яті та більше. Такі смартфони працюють без обмежень і дозволяють користувачам не турбуватися про перевантаження системи.

Якщо ж ваш смартфон почав гальмувати, але змінювати його поки не хочеться — зверніть увагу на функцію розширення оперативної пам'яті коштом вбудованого накопичувача. Система може використати кілька гігабайтів постійної пам'яті як додаткову оперативну. Це не така швидка альтернатива, але в певних ситуаціях вона справді рятує.

Нагадаємо, слот для карток microSD зникає не лише з преміальних і середньоцінових моделей, а й із бюджетних смартфонів. Причини, через які виробники масово відмовляються від цієї зручної функції для розширення пам'яті, насправді давно відомі.

Також ми писали, що встановлення застосунків із Google Play не становить жодних труднощів — саме тому смартфони швидко наповнюються десятками додатків, завантажених "на пробу". Після втрати інтересу вони зазвичай залишаються в системі разом із кешем і службовими файлами, що встановлювалися у фоновому режимі, займаючи вільну пам'ять.