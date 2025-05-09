Смартфони без microSD — чому слоти для розширення пам'яті різко зникли

Картки пам'яті microSD на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Слота для microSD тепер немає не лише у флагманських і "середнячкових" моделях, а й у бюджетних смартфонах. Чому виробники дружно відмовляються від такої, здавалося б, корисної опції розширення пам'яті — не така вже й таємниця.

Про це пише GSMinfo.

Реклама

Читайте також:

Чому ринок відмовляється від microSD

Ще кілька років тому 32 або 64 ГБ були стандартом, але нині навіть недорогі телефони мають удвічі-тричі більші сховища. В українських магазинах зараз можна знайти понад тисячу актуальних моделей, які пропонують 128 або 256 ГБ, близько п'ятисот — 512 ГБ, тоді як 64 ГБ збереглися приблизно у трьохстах пристроях, а на 32 й 16 ГБ припадає менше сотні позицій. Причому різниця у цінах вже не така разюча: у сегменті до 7-10 тисяч гривень об'єми 128 та 256 ГБ трапляються не рідше, ніж у дорогих лінійках.

Другою причиною називають безпеку. Користувачі часто зберігають фото, відео чи документи саме на картці, і в разі втрати телефона будь-хто може витягнути microSD і переглянути приватні файли, не знаючи пароля від самого смартфона.

Не менш вагомий аргумент — швидкість. Вбудована пам'ять нового стандарту працює на порядок швидше, тож програми й файли відкриваються миттєво. Повільна microSD створює затримки, і власник схильний звинувачувати в "лагу" сам телефон, що б'є по репутації бренду.

Відмова від окремого слота спрощує й конструкцію. Звільнене місце виробники використовують для тонших корпусів, більших акумуляторів або додаткових датчиків. Паралельно компанії активніше просувають хмарні сервіси: Google пропонує Drive, а Apple робить ставку на iCloud, зберігаючи мінімальний базовий обсяг пам'яті на iPhone.

Фінальний штрих — економіка. Покупець, який раніше б узяв модель на 32 чи 64 ГБ зі слотом, тепер або доплачує за версію з більшим сховищем, або невдовзі міняє смартфон, коли місце скінчиться. У будь-якому випадку виробник отримує додатковий прибуток, а якщо ще й продає підписку на хмару — то й подвійну вигоду.

Нагадаємо, якщо на вашому iPhone несподівано закінчилося вільне місце, не варто панікувати — існують прості, але маловідомі способи звільнити пам'ять і підтримувати пристрій у відмінному стані. У кожному смартфоні Apple є прихована система зберігання, яка непомітно накопичує файли та займає чимало простору.

Також ми писали, що для швидкого обміну файлами між комп'ютерами або передавання даних із телефона на ПК без використання хмарних сервісів найзручніше скористатися USB-накопичувачем. Але варто бути обачними: недорогі флешки часто створюють більше проблем, ніж вирішують.