Смартфоны без microSD — почему слоты для расширения памяти резко исчезли

Карточки памяти microSD на экране смартфона. Фото: Unsplash

Слота для microSD теперь нет не только во флагманских и "середнячковых" моделях, но и в бюджетных смартфонах. Почему производители дружно отказываются от такой, казалось бы, полезной опции расширения памяти — не такая уж и тайна.

Об этом пишет GSMinfo.

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Еще несколько лет назад 32 или 64 ГБ были стандартом, но сейчас даже недорогие телефоны имеют в два-три раза большие хранилища. В украинских магазинах сейчас можно найти более тысячи актуальных моделей, которые предлагают 128 или 256 ГБ, около пятисот — 512 ГБ, тогда как 64 ГБ сохранились примерно в трехстах устройствах, а на 32 и 16 ГБ приходится менее сотни позиций. Причем разница в ценах уже не такая разительная: в сегменте до 7-10 тысяч гривен объемы 128 и 256 ГБ встречаются не реже, чем в дорогих линейках.

Второй причиной называют безопасность. Пользователи часто хранят фото, видео или документы именно на карте, и в случае потери телефона любой может вытащить microSD и просмотреть частные файлы, не зная пароля от самого смартфона.

Не менее весомый аргумент — скорость. Встроенная память нового стандарта работает на порядок быстрее, поэтому программы и файлы открываются мгновенно. Медленная microSD создает задержки, и владелец склонен винить в "лаге" сам телефон, что бьет по репутации бренда.

Отказ от отдельного слота упрощает и конструкцию. Освободившееся место производители используют для более тонких корпусов, более крупных аккумуляторов или дополнительных датчиков. Параллельно компании активнее продвигают облачные сервисы: Google предлагает Drive, а Apple делает ставку на iCloud, сохраняя минимальный базовый объем памяти на iPhone.

Финальный штрих — экономика. Покупатель, который раньше бы взял модель на 32 или 64 ГБ со слотом, теперь либо доплачивает за версию с большим хранилищем, либо вскоре меняет смартфон, когда место закончится. В любом случае производитель получает дополнительную прибыль, а если еще и продает подписку на облако — то и двойную выгоду.

Напомним, если на вашем iPhone неожиданно закончилось свободное место, не стоит паниковать — существуют простые, но малоизвестные способы освободить память и поддерживать устройство в отличном состоянии. В каждом смартфоне Apple есть скрытая система хранения, которая незаметно накапливает файлы и занимает немало пространства.

Также мы писали, что для быстрого обмена файлами между компьютерами или передачи данных с телефона на ПК без использования облачных сервисов удобнее всего воспользоваться USB-накопителем. Но стоит быть осмотрительными: недорогие флешки часто создают больше проблем, чем решают.