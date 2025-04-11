Чи надійна ваша USB-флешка — ці поради підкажуть вам

USB-флешнакопичувач. Фото: Unsplash

Якщо потрібно швидко перенести файли з одного комп'ютера на інший або передати дані між телефоном та ПК без "хмари", найзручніше взяти USB-носій. Однак часто дешеві USB-флешки можуть принести більше клопоту, ніж користі.

Про ключові моменти у виборі USB-флешки, на які варто звернути увагу, пише PCWorld.

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У чому різниця між різними флешками

USB-накопичувачі та зовнішні SSD однаково базуються на флешпам'яті, проте якість чипів може суттєво різнитися. Найкращі чипи зазвичай йдуть у SSD, чипи середньої якості — у карти пам'яті, а найдешевші та "вибраковані" часто використовують для USB-флешок. Тому не слід вважати кожну флешку надійним варіантом для довготривалого зберігання важливих даних.

Останнім часом компанії, що займаються відновленням даних, помічають зростання кількості бюджетних флешнакопичувачів із сумнівними чипами та некоректно вказаними обсягами пам'яті. Дехто з виробників навіть затирає оригінальний логотип на флешчипі, аби не було видно, що це вторинна чи пошкоджена мікросхема.

Які є обсяги флешнакопичувачів

Типові "брендові" флешки зазвичай мають обсяг від 64 ГБ до 512 ГБ. Якщо ви бачите пропозицію на 2 ТБ за підозріло низьку ціну, майже напевно це підробка. Нерідко такий "терабайтний" накопичувач виявляється звичайною флешкою на 32 чи 64 ГБ, а решта пам'яті існує лише на етикетці.

На дуже великих за обсягом флешках іноді вже стоїть повноцінна контролерна начинка, як у SSD. Проте коштують вони значно дорожче і, по суті, ближчі до зовнішніх SSD, ніж до звичайних флешок.

Як швидкість залежить від стандарту USB

Існує кілька поколінь флешнакопичувачів, і всі вони відрізняються пропускною здатністю, від якої залежить швидкість записування даних:

USB 2.0 — дуже повільний, читання в середньому до 45 МБ/с, запис ще менший.

USB 3.2 Gen1 (раніше USB 3.0) — може дати до 450 МБ/с при читанні, але в реальності це рідко трапляється.

USB 3.2 Gen2 (раніше USB 3.1) — найбільш популярний швидкісний варіант із пропускною здатністю до 10 Гбіт/с. Теоретично читання може сягати 1000 МБ/с, а запис — дещо менше.

Водночас навіть флешка із портом USB-C не завжди гарантує високу швидкість. Деякі моделі підтримують USB 3.2 Gen1 тільки через роз'єм Type-A, а на Type-C можуть працювати на рівні USB 2.0.

Чи правда, що чим більше пам'яті, тим швидше

Високі швидкості запису й читання здебільшого забезпечують контролери, які паралельно звертаються до декількох мікросхем. На флешках більшої місткості зазвичай більше чипів, тож контролер може розподіляти інформацію між ними. Проте дешеві моделі часом не мають таких контролерів, і тоді швидкість усе ще обмежена.

Нагадаємо, в сучасних пристроях з Android можна часто зустріти від 4 до 16 ГБ оперативної пам'яті, а іноді навіть 24 ГБ. Серед користувачів постає питання, який обсяг ОЗП є оптимальним для смартфонів.

Також ми писали, що сучасні телевізори перетворилися на справжні мультимедійні центри. Майже всі з них оснащені USB-портами, до яких можна під'єднати флешку з фільмами або навіть зарядити телефон.