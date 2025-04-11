Надежна ли ваша USB-флешка — эти советы подскажут вам

USB-флеш-накопитель. Фото: Unsplash

Если нужно быстро перенести файлы с одного компьютера на другой или передать данные между телефоном и ПК без "облака", удобнее всего взять USB-носитель. Однако часто дешевые USB-флешки могут принести больше хлопот, чем пользы.

О ключевых моментах в выборе USB-флешки, на которые стоит обратить внимание, пишет PCWorld.

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В чем разница между различными флешками

USB-накопители и внешние SSD одинаково базируются на флеш-памяти, однако качество чипов может существенно различаться. Лучшие чипы обычно идут в SSD, чипы среднего качества — в карты памяти, а самые дешевые и "отбракованные" часто используют для USB-флешек. Поэтому не следует считать каждую флешку надежным вариантом для долговременного хранения важных данных.

В последнее время компании, занимающиеся восстановлением данных, замечают рост количества бюджетных флеш-накопителей с сомнительными чипами и некорректно указанными объемами памяти. Некоторые производители даже затирают оригинальный логотип на флеш-чипе, чтобы не было видно, что это вторичная или поврежденная микросхема.

Какие есть объемы флеш-накопителей

Типичные "брендовые" флешки обычно имеют объем от 64 ГБ до 512 ГБ. Если вы видите предложение на 2 ТБ за подозрительно низкую цену, почти наверняка это подделка. Нередко такой "терабайтный" накопитель оказывается обычной флешкой на 32 или 64 ГБ, а остальная память существует только на этикетке.

На очень больших по объему флешках иногда уже стоит полноценная контроллерная начинка, как в SSD. Однако стоят они значительно дороже и, по сути, ближе к внешним SSD, чем к обычным флешкам.

Как скорость зависит от стандарта USB

Существует несколько поколений флеш-накопителей, и все они отличаются пропускной способностью, от которой зависит скорость записи данных:

USB 2.0 — очень медленный, чтение в среднем до 45 МБ/с, запись еще меньше.

USB 3.2 Gen1 (ранее USB 3.0) — может дать до 450 МБ/с при чтении, но в реальности это редко случается.

USB 3.2 Gen2 (ранее USB 3.1) — наиболее популярный скоростной вариант с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Теоретически чтение может достигать 1000 МБ/с, а запись — несколько меньше.

В то же время даже флешка с портом USB-C не всегда гарантирует высокую скорость. Некоторые модели поддерживают USB 3.2 Gen1 только через разъем Type-A, а на Type-C могут работать на уровне USB 2.0.

Правда ли, что чем больше памяти, тем быстрее

Высокие скорости записи и чтения в большинстве случаев обеспечивают контроллеры, которые параллельно обращаются к нескольким микросхемам. На флешках большей емкости обычно больше чипов, поэтому контроллер может распределять информацию между ними. Однако дешевые модели порой не имеют таких контроллеров, и тогда скорость все еще ограничена.

Напомним, в современных устройствах с Android можно часто встретить от 4 до 16 ГБ оперативной памяти, а иногда даже 24 ГБ. Среди пользователей возникает вопрос, какой объем ОЗУ является оптимальным для смартфонов.

Также мы писали, что современные телевизоры превратились в настоящие мультимедийные центры. Почти все из них оснащены USB-портами, к которым можно подключить флешку с фильмами или даже зарядить телефон.