Чи безпечно зберігати файли на USB-флешці — термін зберігання даних не вічний

USB-флешка. Фото: Pexels

Здавалося б, USB-флешка — ідеальний варіант для зберігання критично важливих файлів. Але скільки реально протримаються дані на такому накопичувачі? За словами фахівців, у високоякісних USB-носіїв інформація може залишатися неушкодженою принаймні 10 років або й довше. Проте існує чимало нюансів, від яких залежить довговічність вашої інформації.

Про це пише PCWorld.

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USB-флешки працюють завдяки NAND-пам'яті, у якій нулі та одиниці фіксуються у комірках коштом електронів, замкнених у так званих "плаваючих затворах" (floating gate). З часом ці електрони можуть частково "просочуватися", що поступово ускладнює зчитування правильного значення нуля чи одиниці та призводить до поступового погіршення якості даних.

Для більш надійного зберігання інформації варто комбінувати різні способи. Наприклад, скористатися спеціалізованим програмним забезпеченням для резервного копіювання Windows або онлайн-сервісами, аби мати додаткові копії файлів.

Що впливає на термін зберігання

Якість флешпам'яті

USB-носії дорожчого сегмента мають кращу NAND-пам'ять та добротнішу збірку, а от дешеві моделі можуть швидше виходити з ладу.

Кількість циклів перезапису

Після певної кількості записів і видалень дані починають погіршуватися.

Зовнішні умови

Надто високі або низькі температури, пил і волога прискорюють процес "витікання" електронів із затвора й можуть призвести до швидшої втрати даних.

Плаваючий затвор (Floating Gate)

Технологія "плаваючого затвора" використовується у флешпам'яті досить давно. Проте, якщо носій піддається впливу несприятливого середовища, електрони можуть покидати ці затвори активніше, що спричиняє пошкодження та втрату даних.

З огляду на все це, USB-флешка — не найкращий вибір для багаторічного архівування важливих файлів, особливо якщо не робити додаткових бекапів на інші носії. Для довготривалого зберігання краще звернути увагу на архівні стрічки або оптичні диски. Однак навіть у такому разі не варто покладатися лише на один варіант, адже тримати критичні дані в єдиному місці завжди ризиковано.

Нагадаємо, сучасні телевізори вже давно перетворилися на справжні мультимедійні центри. Одним з корисних елементів пристроїв є USB-порти, які допомагають розширити функціональність.

Також ми писали, що нестача пам'яті в телефонах залишається поширеною проблемою серед користувачів. Існують способи звільнити простір, не вдаючись до видалення важливих файлів.