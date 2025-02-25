Безопасно ли хранить файлы на USB-флешке — срок хранения данных не вечен

USB-флешка. Фото: Pexels

Казалось бы, USB-флешка — идеальный вариант для хранения критически важных файлов. Но сколько реально продержатся данные на таком накопителе? По словам специалистов, у высококачественных USB-носителей информация может оставаться неповрежденной по крайней мере 10 лет или даже дольше. Однако существует немало нюансов, от которых зависит долговечность вашей информации.

Об этом пишет PCWorld.

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USB-флешки работают благодаря NAND-памяти, в которой нули и единицы фиксируются в ячейках за счет электронов, замкнутых в так называемых "плавающих затворах" (floating gate). Со временем эти электроны могут частично "просачиваться", что постепенно затрудняет считывание правильного значения нуля или единицы и приводит к постепенному ухудшению качества данных.

Для более надежного хранения информации следует комбинировать различные способы. Например, воспользоваться специализированным программным обеспечением для резервного копирования Windows или онлайн-сервисами, чтобы иметь дополнительные копии файлов.

Что влияет на срок хранения

Качество флеш-памяти

USB-носители дорогого сегмента имеют лучшую NAND-память и добротную сборку, а вот дешевые модели могут быстрее выходить из строя.

Количество циклов перезаписи

После определенного количества записей и удалений данные начинают ухудшаться.

Внешние условия

Слишком высокие или низкие температуры, пыль и влага ускоряют процесс "вытекания" электронов из затвора и могут привести к более быстрой потере данных.

Плавающий затвор (Floating Gate)

Технология "плавающего затвора" используется во флэш-памяти довольно давно. Однако, если носитель подвергается воздействию неблагоприятной среды, электроны могут покидать эти затворы активнее, что приводит к повреждению и потере данных.

Учитывая все это, USB-флешка — не лучший выбор для многолетнего архивирования важных файлов, особенно если не делать дополнительных бэкапов на другие носители. Для долговременного хранения лучше обратить внимание на архивные ленты или оптические диски. Однако даже в таком случае не стоит полагаться только на один вариант, ведь держать критические данные в единственном месте всегда рискованно.

Напомним, современные телевизоры уже давно превратились в настоящие мультимедийные центры. Одним из полезных элементов устройств являются USB-порты, которые помогают расширить функциональность.

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