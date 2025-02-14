USB-порти в телевізорах — що означають різні кольори та як їх використовувати

Порти в телевізорі. Фото: Unsplash

Сучасні телевізори вже давно не ті, що раніше — тепер це не просто пристрої для перегляду ефірних каналів, а справжні мультимедійні центри. Одним із найменш помітних, але водночас корисних елементів є USB-порти. Ви могли навіть не звертати на них уваги, але якщо поглянете на задню чи бічну панель телевізора, то побачите, що там можна під'єднати флешку з фільмами, зарядити телефон або під'єднати пристрої на кшталт Google Home для розширення функціональності.

Про те, як відрізняються ці порти, розповідає Union Rayo.

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Які є види USB-портів та які їхні можливості

Колір USB-порту може багато розповісти про його можливості:

чорний або білий — стандартний USB 2.0, який дозволяє підключати клавіатуру, мишку чи флешки з невеликими файлами;

синій — USB 3.0 або 3.1 Gen1, підтримує високу швидкість передачі даних, підходить для перегляду HD-фільмів з зовнішнього накопичувача;

світло-синій — аналогічний темно-синьому, але це друге покоління (Gen2) з ще вищою швидкістю;

червоний — USB 3.2, забезпечує надшвидку передачу даних;

жовтий або оранжевий — такі порти продовжують подавати живлення навіть після вимкнення телевізора. Це зручно, якщо потрібно зарядити пристрій без використання додаткових розеток.

Як ще можна використовувати USB телевізора

Деякі телевізори дозволяють записувати телепередачі на зовнішній жорсткий диск, під'єднаний в USB-порт. Також можна підключати клавіатуру для зручного керування додатком. За допомогою USB-флешки можна оновити програмне забезпечення телевізора, якщо він не під'єднаний до інтернету.

Багато людей навіть не здогадуються, наскільки корисним може бути цей порт. Саме час, щоб знайти USB на своєму телевізорі та спробувати його можливості.

Нагадаємо, хоча б раз, але деякі люди замислювалися над тим, що станеться, якщо вставити USB-флешку в зарядний пристрій. Іноді дитячий інтерес перемагає, й один користувач вирішив перевірити це.

Також ми писали, що з 28 грудня 2024 року всі портативні пристрої в Європі повинні бути сумісні з портами USB-C. Через цю вимогу більшість пристроїв Apple перестали продаватися.