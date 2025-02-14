USB-порты в телевизорах — что означают разные цвета и как их использовать

Порты в телевизоре. Фото: Unsplash

Современные телевизоры уже давно не те, что раньше — теперь это не просто устройства для просмотра эфирных каналов, а настоящие мультимедийные центры. Одним из наименее заметных, но в то же время полезных элементов являются USB-порты. Вы могли даже не обращать на них внимания, но если взглянете на заднюю или боковую панель телевизора, то увидите, что там можно подключить флешку с фильмами, зарядить телефон или подключить устройства вроде Google Home для расширения функциональности.

О том, как отличаются эти порты, рассказывает Union Rayo.

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Какие есть виды USB-портов и каковы их возможности

Цвет USB-порта может многое рассказать о его возможностях:

черный или белый — стандартный USB 2.0, который позволяет подключать клавиатуру, мышку или флешки с небольшими файлами;

синий — USB 3.0 или 3.1 Gen1, поддерживает высокую скорость передачи данных, подходит для просмотра HD-фильмов с внешнего накопителя;

светло-синий — аналогичен темно-синему, но это второе поколение (Gen2) с еще более высокой скоростью;

красный — USB 3.2, обеспечивает сверхбыструю передачу данных;

желтый или оранжевый — такие порты продолжают подавать питание даже после выключения телевизора. Это удобно, если нужно зарядить устройство без использования дополнительных розеток.

Как еще можно использовать USB телевизора

Некоторые телевизоры позволяют записывать телепередачи на внешний жесткий диск, подключенный в USB-порт. Также можно подключать клавиатуру для удобного управления приложением. С помощью USB-флешки можно обновить программное обеспечение телевизора, если он не подключен к интернету.

Многие люди даже не догадываются, насколько полезным может быть этот порт. Самое время, чтобы найти USB на своем телевизоре и попробовать его возможности.

Напомним, хотя бы раз, но некоторые люди задумывались над тем, что произойдет, если вставить USB-флешку в зарядное устройство. Иногда детский интерес побеждает, и один пользователь решил проверить это.

Также мы писали, что с 28 декабря 2024 года все портативные устройства в Европе должны быть совместимы с портами USB-C. Из-за этого требования большинство устройств Apple перестали продаваться.