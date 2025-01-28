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Найкращі телевізори до 1000 доларів у 2025 році — 5 моделей

28 січня 2025 04:12
Володимир Мололкін - редактор
ТОП-5 телевізорів до 1000 доларів у 2025 році — найкращі моделі Hisense, Roku, LG та TCL
Дитина біля телевізора. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

На ринку можна знайти багато телевізорів із чудовим зображенням, але не всі готові витрачати на них понад тисячу доларів. Чимало варіантів пропонують із чудовим співвідношенням ціни та якості.

Добірку найкращих пропозицій підготувало видання Tom's Guide.

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Варто зазначити, що ціни в Україні можуть дещо відрізнятися, оскільки в розрахунок бралися знижки, актуальні для США.

Які телевізори є найкращими до 1000 доларів у 2025 році

Hisense U8N

Hisense U8N — одна з найкращих моделей 2024 року. Вона поєднує потужну Mini-LED-підсвітку, яка забезпечує пікову яскравість понад 2000 ніт, і відмінний контраст. Завдяки цим характеристикам телевізор нагадує преміум-модель із набагато вищою ціною.

Недоліками є обмежена кількість HDMI 2.1 портів (лише два) та неідеальна точність кольорів, яка потребує корекції.

Ціни в Україні починаються від 56 100 грн.

LG B4 OLED

Ця модель ідеально підходить для тих, кому необхідна бездоганна якість зображення. Вона пропонує ідеальні чорні кольори, широкий кут огляду та високу контрастність.

На всіх чотирьох портах HDMI 2.1 підтримується режим геймінгу у роздільній здатності 4K. Головними недоліками є посередній звук і дзеркальність екрана, тому встановлювати такий телевізор напроти вікна — не найкраща ідея.

Ціни в Україні починаються від 41 400 грн.

Hisense U7N

Модель має Mini-LED-панель із відмінною яскравістю, чіткістю кольорів і підтримкою 4K-геймінгу з частотою оновлення 144 Гц. Це робить її чудовим вибором для гравців, які хочуть отримати сучасні функції за розумну ціну.

Варто врахувати, що телевізор має лише два HDMI 2.1 порти та не надто хороші кути огляду.

Ціни в Україні починаються від 33 000 грн.

Roku Plus Series QLED

Перший телевізор від компанії Roku, який отримав QLED-дисплей. Модель забезпечує насичені кольори, відмінну якість HDR-зображення та вбудовану платформу Roku TV.

Серед недоліків можна виділити обмежену яскравість та відсутність портів HDMI 2.1, що в сучасних іграх може викликати певні незручності.

В Україні ця модель поки що не доступна, замовлення з-за кордону коштуватиме 499 доларів без урахування доставки.

TCL Q6 QLED

Компанія пропонує варіанти з великими діагоналями — 75 та 85 дюймів. Завдяки QLED-панелі телевізор забезпечує покращену яскравість і точність кольорів. Вбудована платформа Google TV спрощує доступ до популярних стримінгових сервісів.

Телевізор не підтримує 4K-геймінг із частотою 120 Гц, але добре працює з контентом у роздільній здатності 1080p та 1440p на 120 Гц.

На українському ринку модель не представлена. Замовити з-за кордону версію на 75 дюймів коштуватиме 550 доларів без урахування доставки.

Нагадаємо, на щорічній технологічній виставці CES 2025 Hisense презентувала проєктор L9Q. Він має високу яскравість, точну передачу кольорів та комплектується екраном до 150 дюймів.

Також ми писали, що компанія Jmgo представила лазерний проєктор O2S Ultra, який підтримує роздільну здатність 4K. Основною перевагою пристрою є компактність; він позиціюється як найменший у своєму класі.

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