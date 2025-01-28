ТОП-5 телевизоров до 1000 долларов в 2025 году — лучшие модели Hisense, Roku, LG и TCL

Ребенок возле телевизора. Фото: Freepik

На рынке можно найти много телевизоров с великолепным изображением, но не все готовы тратить на них более тысячи долларов. Немало вариантов предлагают с отличным соотношением цены и качества.

Подборку лучших предложений подготовило издание Tom's Guide.

Читайте также:

Стоит отметить, что цены в Украине могут несколько отличаться, поскольку в расчет брались скидки, актуальные для США.

Какие телевизоры являются лучшими до 1000 долларов в 2025 году

Hisense U8N

Hisense U8N — одна из лучших моделей 2024 года. Она сочетает мощную Mini-LED-подсветку, которая обеспечивает пиковую яркость более 2000 нит, и отличный контраст. Благодаря этим характеристикам телевизор напоминает премиум-модель с гораздо более высокой ценой.

Недостатками является ограниченное количество HDMI 2.1 портов (всего два) и неидеальная точность цветов, которая требует коррекции.

Цены в Украине начинаются от 56 100 грн.

LG B4 OLED

Эта модель идеально подходит для тех, кому необходимо безупречное качество изображения. Она предлагает идеальные черные цвета, широкий угол обзора и высокую контрастность.

На всех четырех портах HDMI 2.1 поддерживается режим гейминга в разрешении 4K. Главными недостатками являются посредственный звук и зеркальность экрана, поэтому устанавливать такой телевизор напротив окна — не лучшая идея.

Цены в Украине начинаются от 41 400 грн.

Hisense U7N

Модель имеет Mini-LED-панель с отличной яркостью, четкостью цветов и поддержкой 4K-гейминга с частотой обновления 144 Гц. Это делает ее отличным выбором для игроков, которые хотят получить современные функции за разумную цену.

Стоит учесть, что телевизор имеет только два HDMI 2.1 порта и не слишком хорошие углы обзора.

Цены в Украине начинаются от 33 000 грн.

Roku Plus Series QLED

Первый телевизор от компании Roku, получивший QLED-дисплей. Модель обеспечивает насыщенные цвета, отличное качество HDR-изображения и встроенную платформу Roku TV.

Среди недостатков можно выделить ограниченную яркость и отсутствие портов HDMI 2.1, что в современных играх может вызвать определенные неудобства.

В Украине эта модель пока недоступна, заказ из-за рубежа будет стоить 499 долларов без учета доставки.

TCL Q6 QLED

Компания предлагает варианты с большими диагоналями — 75 и 85 дюймов. Благодаря QLED-панели телевизор обеспечивает улучшенную яркость и точность цветов. Встроенная платформа Google TV упрощает доступ к популярным стриминговым сервисам.

Телевизор не поддерживает 4K-гейминг с частотой 120 Гц, но хорошо работает с контентом в разрешении 1080p и 1440p на 120 Гц.

На украинском рынке модель не представлена. Заказать из-за рубежа версию на 75 дюймов будет стоить 550 долларов без учета доставки.

Напомним, на ежегодной технологической выставке CES 2025 Hisense презентовала проектор L9Q. Он имеет высокую яркость, точную передачу цветов и комплектуется экраном до 150 дюймов.

Также мы писали, что компания Jmgo представила лазерный проектор O2S Ultra, который поддерживает разрешение 4K. Основным преимуществом устройства является компактность; он позиционируется как самый маленький в своем классе.