ТОП-5 телевизоров до 1000 долларов в 2025 году — лучшие модели Hisense, Roku, LG и TCL

Лучшие телевизоры до 1000 долларов в 2025 году — 5 моделей
На рынке можно найти много телевизоров с великолепным изображением, но не все готовы тратить на них более тысячи долларов. Немало вариантов предлагают с отличным соотношением цены и качества.
Подборку лучших предложений подготовило издание Tom's Guide.
Стоит отметить, что цены в Украине могут несколько отличаться, поскольку в расчет брались скидки, актуальные для США.
Какие телевизоры являются лучшими до 1000 долларов в 2025 году
Hisense U8N
Hisense U8N — одна из лучших моделей 2024 года. Она сочетает мощную Mini-LED-подсветку, которая обеспечивает пиковую яркость более 2000 нит, и отличный контраст. Благодаря этим характеристикам телевизор напоминает премиум-модель с гораздо более высокой ценой.
Недостатками является ограниченное количество HDMI 2.1 портов (всего два) и неидеальная точность цветов, которая требует коррекции.
Цены в Украине начинаются от 56 100 грн.
LG B4 OLED
Эта модель идеально подходит для тех, кому необходимо безупречное качество изображения. Она предлагает идеальные черные цвета, широкий угол обзора и высокую контрастность.
На всех четырех портах HDMI 2.1 поддерживается режим гейминга в разрешении 4K. Главными недостатками являются посредственный звук и зеркальность экрана, поэтому устанавливать такой телевизор напротив окна — не лучшая идея.
Цены в Украине начинаются от 41 400 грн.
Hisense U7N
Модель имеет Mini-LED-панель с отличной яркостью, четкостью цветов и поддержкой 4K-гейминга с частотой обновления 144 Гц. Это делает ее отличным выбором для игроков, которые хотят получить современные функции за разумную цену.
Стоит учесть, что телевизор имеет только два HDMI 2.1 порта и не слишком хорошие углы обзора.
Цены в Украине начинаются от 33 000 грн.
Roku Plus Series QLED
Первый телевизор от компании Roku, получивший QLED-дисплей. Модель обеспечивает насыщенные цвета, отличное качество HDR-изображения и встроенную платформу Roku TV.
Среди недостатков можно выделить ограниченную яркость и отсутствие портов HDMI 2.1, что в современных играх может вызвать определенные неудобства.
В Украине эта модель пока недоступна, заказ из-за рубежа будет стоить 499 долларов без учета доставки.
TCL Q6 QLED
Компания предлагает варианты с большими диагоналями — 75 и 85 дюймов. Благодаря QLED-панели телевизор обеспечивает улучшенную яркость и точность цветов. Встроенная платформа Google TV упрощает доступ к популярным стриминговым сервисам.
Телевизор не поддерживает 4K-гейминг с частотой 120 Гц, но хорошо работает с контентом в разрешении 1080p и 1440p на 120 Гц.
На украинском рынке модель не представлена. Заказать из-за рубежа версию на 75 дюймов будет стоить 550 долларов без учета доставки.
Напомним, на ежегодной технологической выставке CES 2025 Hisense презентовала проектор L9Q. Он имеет высокую яркость, точную передачу цветов и комплектуется экраном до 150 дюймов.
Также мы писали, что компания Jmgo представила лазерный проектор O2S Ultra, который поддерживает разрешение 4K. Основным преимуществом устройства является компактность; он позиционируется как самый маленький в своем классе.
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