Google підвищує вимоги до пам'яті для Android 15 — чи залишаться бюджетники з 16 ГБ

Екран з інформацією про внутрішню пам'ять смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Google вносить зміни до своїх вимог, які вплинуть на виробників бюджетних смартфонів та планшетів: починаючи з Android 15, пристрої, що претендують на сертифікацію Google Mobile Services (GMS), мають постачатися щонайменше з 32 ГБ внутрішньої пам'яті. При цьому приблизно 75% цього обсягу буде доступно користувачам для зберігання даних.

Про це пише Android Headlines.

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Ще два роки тому Google збільшила мінімальний обсяг з 8 ГБ до 16 ГБ в Android 13. Тепер компанія знову підвищує планку, і хоча 32 ГБ — це крок уперед, з урахуванням кількості функцій на основі ШІ, варто було б перейти на 64 ГБ.

Варто зауважити, що Google не має законних підстав заборонити випуск пристроїв із меншим обсягом пам'яті, якщо вони працюють на відкритій версії Android (AOSP). Проте вимога 32 ГБ є обов'язковою, якщо виробник хоче отримати сертифікацію GMS і, відповідно, мати доступ до фірмових сервісів Google.

Конфіденційний документ із новими вимогами до GMS також передбачає обов'язкову функцію передачі контактів екстрених служб в Emergency Location Service під час виклику 911 чи інших номерів надзвичайних служб. Окрім цього, чипсети на нових пристроях мають підтримувати не нижче ніж Vulkan 1.3, а також відповідати профілю Android Baseline 2022 та Vulkan Profile для Android 15.

Google також посилила мінімальні вимоги до оперативної пам'яті. Для сертифікації GMS пристрої повинні мати принаймні 2 ГБ ОЗП. Якщо смартфон або планшет має 2 або 3 ГБ оперативної пам'яті, йому доведеться використовувати так звані "low RAM optimizations". У разі наявності 4 ГБ ОЗП така оптимізація вже не є обов'язковою.

Таким чином, Google сподівається, що підвищення базових вимог до пам’яті та інші оптимізації зроблять роботу бюджетних пристроїв на Android зручнішою й ефективнішою для користувачів.

Нагадаємо, на ринку можна зустріти Android-смартфони з оперативною пам'яттю обсягом від 4 до 16 ГБ, іноді навіть зустрічається 24 ГБ. Проте користувачі можуть замислитися над тим, який обсяг ОЗП є оптимальним для користування.

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