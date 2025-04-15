Google повышает требования к памяти для Android 15 — останутся ли бюджетники с 16 ГБ

Экран с информацией о внутренней памяти смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Google вносит изменения в свои требования, которые повлияют на производителей бюджетных смартфонов и планшетов: начиная с Android 15, устройства, претендующие на сертификацию Google Mobile Services (GMS), должны поставляться по меньшей мере с 32 ГБ внутренней памяти. При этом примерно 75% этого объема будет доступно пользователям для хранения данных.

Об этом пишет Android Headlines.

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Еще два года назад Google увеличила минимальный объем с 8 ГБ до 16 ГБ в Android 13. Теперь компания снова повышает планку, и хотя 32 ГБ — это шаг вперед, с учетом количества функций на основе ИИ, стоило бы перейти на 64 ГБ.

Стоит заметить, что Google не имеет законных оснований запретить выпуск устройств с меньшим объемом памяти, если они работают на открытой версии Android (AOSP). Однако требование 32 ГБ является обязательным, если производитель хочет получить сертификацию GMS и, соответственно, иметь доступ к фирменным сервисам Google.

Конфиденциальный документ с новыми требованиями к GMS также предусматривает обязательную функцию передачи контактов экстренных служб в Emergency Location Service при вызове 911 или других номеров чрезвычайных служб. Кроме этого, чипсеты на новых устройствах должны поддерживать не ниже Vulkan 1.3, а также соответствовать профилю Android Baseline 2022 и Vulkan Profile для Android 15.

Google также ужесточила минимальные требования к оперативной памяти. Для сертификации GMS устройства должны иметь по крайней мере 2 ГБ ОЗУ. Если смартфон или планшет имеет 2 или 3 ГБ оперативной памяти, ему придется использовать так называемые "low RAM optimizations". В случае наличия 4 ГБ ОЗУ такая оптимизация уже не является обязательной.

Таким образом, Google надеется, что повышение базовых требований к памяти и другие оптимизации сделают работу бюджетных устройств на Android более удобной и эффективной для пользователей.

Напомним, на рынке можно встретить Android-смартфоны с оперативной памятью объемом от 4 до 16 ГБ, иногда даже встречается 24 ГБ. Однако пользователи могут задуматься над тем, какой объем ОЗУ является оптимальным для пользования.

Также мы писали, что Android-смартфоны имеют экран недавно открытых приложений, однако через него нельзя отследить, какое приложение сколько памяти потребляет сейчас. Есть некоторые способы просмотреть это, не устанавливая сторонние программы.