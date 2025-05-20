Оптимальный объем — сколько оперативной памяти нужно смартфону в 2025 году

Показатель оперативной памяти на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

В 2025 году смартфоны стали настоящими карманными компьютерами — они уже не просто звонят и показывают сообщения, а запускают игры, работают с большими фото- и видеофайлами, выполняют задачи с искусственным интеллектом и одновременно держат десятки приложений в памяти. Все это требует не только производительного процессора, но и большого объема оперативной памяти.

О том, сколько оперативной памяти нужно смартфону в 2025 году, пишет ITsider.

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Оперативная память — это сверхбыстрое временное хранилище, в которое система записывает все данные, к которым нужен мгновенный доступ. Чем больше такой памяти в смартфоне, тем лучше он справляется с многозадачностью: открывает программы без задержек, быстро переключается между ними, не "подвисает" и не заставляет ждать.

Стоит обращать внимание не только на количество, но и на тип памяти. Самый новый стандарт — LPDDR5x — используется во флагманских моделях и обеспечивает самую высокую скорость обмена данными. В более дешевых телефонах чаще встречается LPDDR4x — он медленнее, но для базовых задач тоже подходит.

Даже самая быстрая память не поможет, если ее мало. Если оперативной памяти не хватает, смартфон начинает закрывать фоновые программы, дольше открывает приложения, и все взаимодействие с устройством становится менее комфортным.

Реальное потребление оперативной памяти сегодня немалое. Сам Android вместе с оболочкой производителя занимает минимум 1,5-2 ГБ. Соцсети, мессенджеры, банковские приложения забирают еще сотни мегабайт каждое. Если вы откроете видеоредактор или игру — потребление может вырасти до нескольких гигабайт.

У телефонов с 4 ГБ оперативной памяти почти не остается резерва — их хватает только на базовые действия, без запуска "тяжелых" приложений. Если открыть несколько программ одновременно, смартфон начнет притормаживать. Оптимум для большинства пользователей сегодня — 6 или 8 ГБ. Этого достаточно для стабильной работы, удобного переключения между задачами и запуска большинства мобильных игр.

А для тех, кто снимает видео в 4K, активно редактирует фото или играет в ресурсоемкие игры, подойдут модели с 12 ГБ оперативной памяти и более. Такие смартфоны работают без ограничений и позволяют пользователям не беспокоиться о перегрузке системы.

Если ваш смартфон начал тормозить, но менять его пока не хочется — обратите внимание на функцию расширения оперативной памяти за счет встроенного накопителя. Система может использовать несколько гигабайт постоянной памяти как дополнительную оперативную. Это не такая быстрая альтернатива, но в определенных ситуациях она действительно спасает.

Напомним, слот для карточек microSD исчезает не только из премиальных и среднеценовых моделей, но и из бюджетных смартфонов. Причины, по которым производители массово отказываются от этой удобной функции для расширения памяти, на самом деле давно известны.

Также мы писали, что установка приложений из Google Play не представляет никаких трудностей — именно поэтому смартфоны быстро наполняются десятками приложений, загруженных "на пробу". После потери интереса они обычно остаются в системе вместе с кэшем и служебными файлами, которые устанавливались в фоновом режиме, занимая свободную память.