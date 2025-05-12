Ці файли залишаються після видалення застосунків на Android — як їх прибрати

Смартфон зі списком застосунків на екрані. Фото: Unsplash

Установити нову програму з Google Play легше легкого, тож смартфони швидко обростають десятками "пробних" застосунків. Коли інтерес згасає, вони лишаються в пам'яті разом із кешем і службовими файлами, які поспіхом встановлювалися "на фоні".

Про те, як повністю видалити їх з пам'яті пристрою, пише Gazeta.ua.

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Найшвидший спосіб — затиснути піктограму програми на головному екрані й перетягнути її на іконку кошика або вибрати пункт "Видалити" у контекстному меню. Однак такий метод іноді залишає тимчасові дані, що поступово накопичуються й гальмують систему. Якщо ж у випадаючому меню немає пункту видалення, ви маєте справу з системним застосунком, від якого Android не дозволить позбутися.

Надійніший варіант починається в "Налаштуваннях". Перейдіть до розділу "Програми" — "Усі програми" (назви пунктів можуть трохи різнитися залежно від оболонки). Щоб переглянути повний перелік, торкніться трьох крапок у правому верхньому куті та активуйте "Показувати системні".

Далі відкрийте потрібний застосунок, увійдіть у розділ "Пам'ять" і натисніть "Очистити дані" — це видалить кеш і службові файли. Після очищення поверніться на попередній екран, натисніть "Видалити" та підтвердьте дію. Програма зникне разом з усіма "хвостами", а пам'ять смартфона "видихне" з полегшенням.

Нагадаємо, слоти для карт пам'яті microSD поступово зникають не лише з флагманських і середньоцінових смартфонів, а й із бюджетних моделей. Причини, через які виробники масово відмовляються від цієї, здавалося б, зручної функції для розширення пам'яті, давно не є секретом.

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