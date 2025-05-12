Эти файлы остаются после удаления приложений на Android — как их убрать

Смартфон со списком приложений на экране. Фото: Unsplash

Установить новую программу из Google Play легче легкого, поэтому смартфоны быстро обрастают десятками "пробных" приложений. Когда интерес угасает, они остаются в памяти вместе с кэшем и служебными файлами, которые поспешно устанавливались "на фоне".

О том, как полностью удалить их из памяти устройства, пишет Gazeta.ua.

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Самый быстрый способ — зажать пиктограмму программы на главном экране и перетащить ее на иконку корзины или выбрать пункт "Удалить" в контекстном меню. Однако такой метод иногда оставляет временные данные, которые постепенно накапливаются и тормозят систему. Если в выпадающем меню нет пункта удаления, вы имеете дело с системным приложением, от которого Android не позволит избавиться.

Более надежный вариант начинается в "Настройках". Перейдите в раздел "Программы" — "Все программы" (названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от оболочки). Чтобы просмотреть полный перечень, коснитесь трех точек в правом верхнем углу и активируйте "Показывать системные".

Далее откройте нужное приложение, войдите в раздел "Память" и нажмите "Очистить данные" — это удалит кэш и служебные файлы. После очистки вернитесь на предыдущий экран, нажмите "Удалить" и подтвердите действие. Программа исчезнет вместе со всеми "хвостами", а память смартфона "выдохнет" с облегчением.

Напомним, слоты для карт памяти microSD постепенно исчезают не только из флагманских и среднеценовых смартфонов, но и из бюджетных моделей. Причины, по которым производители массово отказываются от этой, казалось бы, удобной функции для расширения памяти, давно не являются секретом.

Также мы писали, что если ваш iPhone внезапно оказался переполненным, не стоит паниковать — есть малоизвестные способы высвободить пространство и вернуть гаджету нормальную производительность. В каждом iPhone существует скрытая папка, которая занимает часть памяти, даже если вы о ней никогда не слышали.

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