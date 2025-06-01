Очистка памяти на телефоне — что удалить, чтобы не тормозил

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Часто владельцы смартфонов сталкиваются с предупреждениями вроде: "Хранилище заполнено", "Недостаточно памяти" или "Не удается сделать фото". В такие моменты устройство не только блокирует сохранение новых файлов или установку программ, но и начинает заметно тормозить или работать нестабильно.

О том, как освободить память, пишет OBOZ.ua.

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Как освободить память на смартфоне

Прежде чем переходить к удалению файлов, полезно проверить, как именно распределяется память на устройстве. В настройках смартфона обычно есть специальный раздел, где показано, сколько места занимают приложения, фото, документы, кэш и другие данные. Там же часто можно увидеть рекомендации по очистке.

Один из самых быстрых способов — просмотреть установленные приложения. Часто среди них есть те, которые давно не использовались или занимают слишком много места. Удаление ненужных программ может сразу освободить значительный объем хранилища.

Много памяти забирают фотографии, в частности в высоком разрешении. Если не используете облачные сервисы, самое время это изменить — резервное копирование в Google Photos или iCloud позволяет не только сохранить снимки в безопасном месте, но и освободить физическое хранилище устройства.

Полезно периодически чистить кэш приложений. Временные файлы, хранящиеся во время пользования программами, накапливаются и могут занимать гигабайты памяти. Удалить их можно через раздел настроек в каждой программе или в целом в системе.

Еще один источник лишней информации — загруженные документы. Во время просмотра сайтов или переписки в почте на телефон могут попасть PDF, DOC или другие файлы, которые давно потеряли актуальность. Они обычно хранятся в папке "Загрузки", откуда их легко удалить вручную.

Наконец стоит проверить медиа, которые отправляются в мессенджерах. Фото, стикеры, GIF-анимации и видео из чатов накапливаются быстро, особенно если программы автоматически сохраняют эти файлы в память устройства. Чтобы избежать подобного в будущем, можно отключить функцию автоматического сохранения в настройках мессенджера.

Напомним, память смартфона — ограниченный и ценный ресурс, которого всегда не хватает. Даже если объем накопителя кажется достаточным, со временем его заполняет цифровой "мусор", который не только занимает пространство, но и тормозит работу устройства.

Также мы писали, что в 2025 году смартфоны превратились в полноценные карманные компьютеры: они не только принимают звонки и сообщения, но и обрабатывают большие видеофайлы, запускают игры, выполняют задачи с искусственным интеллектом и работают со многими приложениями одновременно. Для такой многофункциональности нужны не только мощные процессоры, но и значительный объем оперативной памяти.