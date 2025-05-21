Як очистити розділ "Інше" на Android — прості кроки для звільнення пам'яті

Меню з організацією пам'яті Android на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Пам'ять смартфона — це ресурс, який завжди на вагу золота. Скільки б її не було, вільного простору з часом бракує. А накопичене "сміття" не лише займає цінні мегабайти, але й сповільнює роботу пристрою. Видаляти зайве можна вручну або за допомогою спеціальних додатків — головне робити це регулярно.

Про це пише 24 Канал.

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Одне з найчастіших питань, з яким стикаються користувачі Android — це таємнича тека "Інше". Саме вона часто займає найбільше місця, але очистити її в один клік неможливо. Всередині — кеш, мініатюри, тимчасові файли, що накопичуються під час встановлення й використання додатків. Щоб позбутися їх, доведеться вручну перевірити програми або скористатися утилітами на кшталт CCleaner чи SD Maid.

Ручне очищення передбачає перехід у налаштування телефону, перегляд усіх додатків і видалення кешу для кожного з них. Особливу увагу варто звернути на ті, що активно використовують мультимедіа:

месенджери;

браузери;

соціальні мережі.

Наприклад, Telegram зберігає всі фото й відео локально, що швидко заповнює пам'ять.

Ще один корисний крок — видалення ескізів з галереї. Для цього знадобиться файловий менеджер, який підтримує перегляд прихованих файлів. У теці DCIM слід знайти теку ".thumbnails" і видалити її вміст. Також рекомендується активувати хмарну синхронізацію фото, щоб частину даних зберігати не на телефоні, а в хмарі.

Альтернатива ручному прибиранню — автоматичне очищення через додатки. Найбільш популярні — CCleaner і SD Maid. Вони аналізують пам'ять, визначають, що можна видалити, та виконують прибирання в кілька кліків. Втім, важливо не поспішати й перевіряти, що саме буде стерто — деякі дані можуть виявитись важливими.

Щоб очистити смартфон за допомогою таких програм, достатньо запустити сканування та виконати вказівки застосунка. Наприклад, у CCleaner варто обрати пункт "Швидке очищення", а в SD Maid — "Сміття", після чого програма покаже список файлів, які займають зайве місце.

Окрім системного кешу й файлів у "Іншому", не варто забувати про вміст галереї та теку завантажень. Непотрібні фото, відео й документи варто переглядати час від часу й видаляти. Це особливо важливо для пристроїв із невеликим обсягом пам'яті.

Нагадаємо, у 2025 році смартфони перетворилися на повноцінні кишенькові комп'ютери — вони не лише забезпечують зв'язок і сповіщення, а й запускають ігри, обробляють великі фото- й відеофайли, виконують завдання зі штучним інтелектом і одночасно тримають у пам'яті десятки застосунків. Для всього цього потрібні не лише потужні процесори, а й значний обсяг оперативної пам'яті.

Також ми писали, що завантажити новий застосунок із Google Play — справа кількох секунд, тож смартфони швидко наповнюються десятками "тестових" програм. Після того, як інтерес до них минає, вони залишаються в системі разом із кешем і службовими файлами, встановленими у фоновому режимі, займаючи пам'ять.