Как очистить раздел "Другое" на Android — простые шаги для освобождения памяти

Меню с организацией памяти Android на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Память смартфона — это ресурс, который всегда на вес золота. Сколько бы ее ни было, свободного пространства со временем не хватает. А накопленный "мусор" не только занимает ценные мегабайты, но и замедляет работу устройства. Удалять лишнее можно вручную или с помощью специальных приложений — главное делать это регулярно.

Об этом пишет 24 Канал.

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Один из самых частых вопросов, с которым сталкиваются пользователи Android — это таинственная папка "Другое". Именно она часто занимает больше всего места, но очистить ее в один клик невозможно. Внутри — кэш, миниатюры, временные файлы, накапливающиеся при установке и использовании приложений. Чтобы избавиться от них, придется вручную проверить программы или воспользоваться утилитами вроде CCleaner или SD Maid.

Ручная очистка предполагает переход в настройки телефона, просмотр всех приложений и удаление кэша для каждого из них. Особое внимание стоит обратить на те, которые активно используют мультимедиа:

мессенджеры;

браузеры;

социальные сети.

Например, Telegram сохраняет все фото и видео локально, что быстро заполняет память.

Еще один полезный шаг — удаление эскизов из галереи. Для этого понадобится файловый менеджер, который поддерживает просмотр скрытых файлов. В папке DCIM следует найти папку ".thumbnails" и удалить ее содержимое. Также рекомендуется активировать облачную синхронизацию фото, чтобы часть данных хранить не на телефоне, а в облаке.

Альтернатива ручной уборке — автоматическая очистка через приложения. Наиболее популярные — CCleaner и SD Maid. Они анализируют память, определяют, что можно удалить, и выполняют уборку в несколько кликов. Впрочем, важно не спешить и проверять, что именно будет стерто — некоторые данные могут оказаться важными.

Чтобы очистить смартфон с помощью таких программ, достаточно запустить сканирование и выполнить указания приложения. Например, в CCleaner стоит выбрать пункт "Быстрая очистка", а в SD Maid — "Мусор", после чего программа покажет список файлов, которые занимают лишнее место.

Кроме системного кэша и файлов в "Другом", не стоит забывать о содержимом галереи и папке загрузок. Ненужные фото, видео и документы стоит просматривать время от времени и удалять. Это особенно важно для устройств с небольшим объемом памяти.

Напомним, в 2025 году смартфоны превратились в полноценные карманные компьютеры — они не только обеспечивают связь и оповещения, но и запускают игры, обрабатывают большие фото- и видеофайлы, выполняют задачи с искусственным интеллектом и одновременно держат в памяти десятки приложений. Для всего этого нужны не только мощные процессоры, но и значительный объем оперативной памяти.

Также мы писали, что загрузить новое приложение из Google Play — дело нескольких секунд, поэтому смартфоны быстро наполняются десятками "тестовых" программ. После того как интерес к ним проходит, они остаются в системе вместе с кэшем и служебными файлами, установленными в фоновом режиме, занимая память.