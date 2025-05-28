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Як використовувати всі функції застосунку Google на смартфоні

28 травня 2025 15:33
Володимир Мололкін - редактор
Не лише для пошуку — як на повну використовувати застосунок Google
Застосунок Google на екрані планшета. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Більшість користувачів відкривають застосунок Google лише для швидкого пошуку. Насправді він приховує набір інструментів, які спрощують повсякденні завдання й роблять смартфон зручнішим.

Про це пише MakeUseOf.

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Gemini AI спрощує складний текст

У додатку з'явилася кнопка "Спростити", яка за допомогою Gemini AI перетворює спеціалізовані або перевантажені термінами фрагменти на зрозумілу українську. Натисніть на текст, оберіть значок інструмента — і отримаєте спрощену версію без потреби відкривати додаткові сторінки.

Віджет Google — миттєвий пошук з головного екрана

Додайте віджет на домашній екран iPhone, щоб одразу запускати звичайний чи інкогніто-пошук, активувати Lens або голосове введення. У налаштуваннях віджета можна додати власний ярлик, наприклад, "Домашнє завдання".

Lens розпізнає об'єкти й перекладає меню

Торкніться піктограми Lens, наведіть камеру — і сервіс визначить рослину, перекладе вивіску чи підкаже, де купити помічений у місті товар. На вебсторінках достатньо обвести зображення чи слово пальцем, щоб запустити пошук.

Наспівайте мелодію й знайдіть пісню

Набридла мелодія в голові, яку не можете розпізнати? Натисніть на мікрофон, оберіть "Пошук пісні" й наспівайте мотив. Додаток розпізнає трек і запропонує прослухати його на YouTube.

Режим домашнього завдання допомагає з навчанням

У режимі "Домашнє завдання" сфотографуйте приклад або задачу — Google Lens розпише розв'язання й пояснить кроки. Результати можна експортувати в документ для подальшого оформлення.

Стрічка Discover підлаштовується під інтереси

У налаштуваннях оберіть "Налаштувати стрічку" й вимкніть непотрібні теми. Якщо матеріал нецікавий, торкніться "Менше такого", а уподобані сюжети позначайте сердечком — з часом добірка стане персоналізованою добіркою новин і статей.

"Огляд ШІ" економить час на складних запитах

Підсумки на базі Gemini AI збирають ключову інформацію з різних джерел, щойно ви шукаєте, наприклад, порівняння смартфонів. Це дає швидке уявлення про тему й скорочує кількість відкритих вкладок.

Face ID захищає додаток і інкогніто-вкладки

У розділі "Приватність і безпека" активуйте Face ID для всієї програми або лише для вкладок інкогніто. Так дані залишаться недоступними для сторонніх, якщо ви ділитеся телефоном із родиною.

Вбудовані ігри та інструменти для відпочинку

Наберіть у пошуку "tic-tac-toe" чи "solitaire" — і гра запуститься прямо в додатку. Там же можна швидко увімкнути таймер "Дихальна вправа" або відтворити звуки тварин, щоб відвернути увагу дитини.

Нагадаємо, хоча Google Документи залишаються одним із найзручніших сервісів для роботи з текстами онлайн, він підходить не кожному. У ряді країн доступ до платформи обмежений, а окремим користувачам потрібні специфічні функції або інша система захисту даних.

Також ми писали, що Google активно розвиває свого цифрового асистента нового покоління — Gemini. Цей ШІ-інструмент поступово замінює Google Assistant і вже працює на багатьох пристроях.

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