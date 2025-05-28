Не только для поиска — как на полную использовать приложение Google

Приложение Google на экране планшета. Фото: Unsplash

Большинство пользователей открывают приложение Google только для быстрого поиска. На самом деле оно скрывает набор инструментов, которые упрощают повседневные задачи и делают смартфон более удобным.

Об этом пишет MakeUseOf.

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Gemini AI упрощает сложный текст

В приложении появилась кнопка "Упростить", которая с помощью Gemini AI превращает специализированные или перегруженные терминами фрагменты в понятный украинский. Нажмите на текст, выберите значок инструмента — и получите упрощенную версию без необходимости открывать дополнительные страницы.

Виджет Google — мгновенный поиск с главного экрана

Добавьте виджет на домашний экран iPhone, чтобы сразу запускать обычный или инкогнито-поиск, активировать Lens или голосовой ввод. В настройках виджета можно добавить собственный ярлык, например, "Домашнее задание".

Lens распознает объекты и переводит меню

Коснитесь пиктограммы Lens, наведите камеру — и сервис определит растение, переведет вывеску или подскажет, где купить замеченный в городе товар. На веб-страницах достаточно обвести изображение или слово пальцем, чтобы запустить поиск.

Напевайте мелодию и найдите песню

Надоела мелодия в голове, которую не можете распознать? Нажмите на микрофон, выберите "Поиск песни" и напевайте мотив. Приложение распознает трек и предложит прослушать его на YouTube.

Режим домашнего задания помогает с обучением

В режиме "Домашнее задание" сфотографируйте пример или задачу — Google Lens распишет решение и объяснит шаги. Результаты можно экспортировать в документ для дальнейшего оформления.

Лента Discover подстраивается под интересы

В настройках выберите "Настроить ленту" и отключите ненужные темы. Если материал неинтересен, коснитесь "Меньше такого", а понравившиеся сюжеты отмечайте сердечком — со временем подборка станет персонализированной подборкой новостей и статей.

"Обзор ИИ" экономит время на сложных запросах

Подсумки на базе Gemini AI собирают ключевую информацию из разных источников, как только вы ищете, например, сравнение смартфонов. Это дает быстрое представление о теме и сокращает количество открытых вкладок.

Face ID защищает приложение и инкогнито-вкладки

В разделе "Приватность и безопасность" активируйте Face ID для всего приложения или только для вкладок инкогнито. Так данные останутся недоступными для посторонних, если вы делитесь телефоном с семьей.

Встроенные игры и инструменты для отдыха

Наберите в поиске "tic-tac-toe" или "solitaire" — и игра запустится прямо в приложении. Там же можно быстро включить таймер "Дыхательное упражнение" или воспроизвести звуки животных, чтобы отвлечь внимание ребенка.

Напомним, хотя Google Документы остаются одним из самых удобных сервисов для работы с текстами онлайн, он подходит не каждому. В ряде стран доступ к платформе ограничен, а отдельным пользователям нужны специфические функции или другая система защиты данных.

Также мы писали, что Google активно развивает своего цифрового ассистента нового поколения — Gemini. Этот ИИ-инструмент постепенно заменяет Google Assistant и уже работает на многих устройствах.