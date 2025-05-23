Gemini на смартфоні — як використовувати на повну та повернути Google Assistant

Застосунки чатбота Gemini на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Майбутнє цифрових помічників Google — за Gemini. Цей новий інструмент на базі ШІ поступово замінює Google Assistant і вже доступний на різних пристроях. Якщо у вас смартфон Pixel 9, Gemini буде встановлений за замовчуванням. Власники попередніх моделей Pixel і пристроїв інших брендів можуть завантажити додаток самостійно. Нещодавно Gemini з'явився й на iPhone.

Про те, як на повну використовувати Gemini, пише The Verge.

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Платна чи безплатна версія

Додаток Gemini доступний безплатно для Android та iOS. Увійшовши через обліковий запис Google, користувачі можуть обрати, чи залишитися на безплатній версії з моделлю Gemini 2.5 Flash, чи перейти на платну підписку Google One AI Premium (20 доларів на місяць) і отримати доступ до розширеної моделі Gemini 2.5 Pro. Платна версія надає глибші й точніші відповіді — аналогічно до ChatGPT Plus.

Як взаємодіяти з Gemini

Інтерфейс Gemini доволі простий: користувач вводить запит внизу екрана, а відповідь з'являється зверху. Є чотири способи взаємодії: текстовий запит, голосове введення, надсилання зображення або спілкування у форматі Gemini Live.

Gemini Live дозволяє вести більш природну розмову — ви можете перебивати відповідь, використовувати паузи чи вигуки, і система реагуватиме відповідно. Попередні діалоги зберігаються — їх можна знайти через іконку з промовною хмаринкою у верхньому лівому кутку.

Після кожної відповіді можна поставити оцінку, поділитися, скопіювати або відправити результат у Google Docs чи Gmail. Крім того, за допомогою Google Imagen 4 користувач може створювати зображення — зокрема ті, хто має підписку Gemini Advanced. Без неї генерація облич недоступна.

Платні користувачі можуть завантажувати також PDF-файли для підсумків чи редагування текстів.

Gemini поступово отримує функції Google Assistant завдяки розширенням. Серед них — Google Calendar, Gmail, Google Maps, YouTube Music та інші. Це дозволяє:

дізнатися розклад на вихідні;

перевірити останні листи;

увімкнути музику;

отримати маршрут на карті;

встановити будильник або таймер.

Керування розширеннями доступне у налаштуваннях Gemini — достатньо натиснути на аватар користувача та обрати розділ "Extensions". Запити можна спрямовувати конкретному розширенню, використовуючи символ @ (наприклад: @Google Calendar Коли наступна зустріч?).

Однак варто пам'ятати, що Gemini ще в розробці: функціональність керування розумним будинком, таймерами й мультимедіа обмежена і доступна лише на Android. Підтримка музичних сервісів та сценаріїв (рутин) поки що поступається Google Assistant.

Як повернутися до Google Assistant

Якщо новий інтерфейс не підходить, користувач може повернутися до Google Assistant:

В Android перейдіть у "Налаштування" — "Програми" — "Асистенти" — "Цифрові помічники від Google". Далі оберіть Google Assistant замість Gemini.

Попри це, саме Gemini стає головним напрямом розвитку цифрових помічників Google, і в майбутньому компанія планує перенести туди всі можливості Google Assistant.

Нагадаємо, Google продовжує розгортати функцію "Огляд від ШІ" (AI Overviews) на базі Gemini у своєму пошуковому сервісі — відтепер вона офіційно запрацювала і в Україні. Загалом інструмент став доступним у більш ніж 200 країнах і регіонах світу, охоплюючи понад 40 мов.

Також ми писали, що на конференції Google I/O 2025 компанія анонсувала низку оновлень для сервісів Workspace, зокрема для Gmail. Основний акцент зроблено на глибшу інтеграцію штучного інтелекту Gemini в повсякденну роботу користувачів і підвищення рівня персоналізації сервісів.