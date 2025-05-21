Google запустив "Огляд від ШІ" в українському пошуку — що це означає для користувачів

Процес роботи Google AI Overviews. Фото: скриншот/YouTube

Google розширює функцію "Огляд від ШІ" (AI Overviews) у своєму "Пошуку", і тепер вона офіційно доступна в Україні. Відтепер інструмент працює більш ніж у 200 країнах і територіях світу, охоплюючи понад 40 мов.

Про це йдеться в офіційному блозі Google Україна.

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"Огляд від ШІ" — це черговий крок Google у напрямку спрощення пошуку для користувачів. Протягом 25 років компанія постійно вдосконалювала "Пошук", створивши потужну базу знань і механізми, які надають точну та оперативну інформацію. Завдяки генеративному штучному інтелекту ці можливості переходять на новий рівень.

Робота функції "Огляд від ШІ" в Google Пошуку. Відео: Google Україна

Рік тому Google представив нову функцію, яка вже тоді дозволяла формулювати складніші запити, швидше знаходити відповіді та відкривати нові джерела. За словами компанії, користувачі, які скористалися оглядами від ШІ, стали активніше шукати інформацію і частіше залишалися задоволеними результатами.

Функція працює за допомогою спеціальної моделі Gemini. Якщо, наприклад, користувачу потрібно знайти ідеї для вечірки або пораду щодо кімнатних рослин, "Огляд від ШІ" сформує стиснутий виклад найважливішого. Замість серії запитів можна поставити складне питання одразу, отримати огляд, а потім перейти за посиланнями для детальнішого вивчення теми.

Завдяки такому підходу Google не лише спрощує пошук, а й допомагає відкривати нові сайти, налагоджувати зв'язки між видавцями, бізнесами та креаторами. Компанія сподівається, що ця функція сприятиме новим способам взаємодії з інформацією, зокрема для українських користувачів.

Нагадаємо, на конференції Google I/O 2025 компанія представила першу бета-версію Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release). Це проміжне оновлення не змінює кардинально функціональність системи, однак запроваджує помітні візуальні новації, зокрема в межах стилю Material 3 Expressive.

Також ми писали, що застосунок Google для iOS отримав нову функцію, яка дозволяє в один дотик перетворити складні наукові чи професійні тексти на доступну українську мову. Алгоритм спрощує формулювання без спотворення змісту, що значно полегшує розуміння матеріалу.