Google запустил "Обзор от ИИ" в украинском поиске — что это значит для пользователей

Процесс работы Google AI Overviews. Фото: скриншот/YouTube

Google расширяет функцию "Обзор от ИИ" (AI Overviews) в своем "Поиске", и теперь она официально доступна в Украине. Отныне инструмент работает более чем в 200 странах и территориях мира, охватывая более 40 языков.

Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.

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Что предоставляет "Обзор от ИИ" пользователям из Украины

"Обзор от ИИ" — это очередной шаг Google в направлении упрощения поиска для пользователей. В течение 25 лет компания постоянно совершенствовала "Поиск", создав мощную базу знаний и механизмы, которые предоставляют точную и оперативную информацию. Благодаря генеративному искусственному интеллекту эти возможности переходят на новый уровень.

Работа функции "Обзор от ИИ" в Google Поиске. Видео: Google Украина

Год назад Google представил новую функцию, которая уже тогда позволяла формулировать более сложные запросы, быстрее находить ответы и открывать новые источники. По словам компании, пользователи, которые воспользовались обзорами от ИИ, стали активнее искать информацию и чаще оставались довольными результатами.

Функция работает с помощью специальной модели Gemini. Если, например, пользователю нужно найти идеи для вечеринки или совет по комнатным растениям, "Обзор от ИИ" сформирует сжатое изложение самого важного. Вместо серии запросов можно задать сложный вопрос сразу, получить обзор, а затем перейти по ссылкам для более детального изучения темы.

Благодаря такому подходу Google не только упрощает поиск, но и помогает открывать новые сайты, налаживать связи между издателями, бизнесами и креаторами. Компания надеется, что эта функция будет способствовать новым способам взаимодействия с информацией, в частности для украинских пользователей.

Напомним, на конференции Google I/O 2025 компания представила первую бета-версию Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release). Это промежуточное обновление не меняет кардинально функциональность системы, однако вводит заметные визуальные новации, в частности в рамках стиля Material 3 Expressive.

Также мы писали, что приложение Google для iOS получило новую функцию, которая позволяет в одно касание превратить сложные научные или профессиональные тексты на доступный украинский язык. Алгоритм упрощает формулировки без искажения содержания, что значительно облегчает понимание материала.