Google додала функцію для спрощення складних текстів в iOS — як скористатися

Пошуковий сервіс Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Додаток Google для iOS отримав інструмент, який одним дотиком перетворює наукову чи професійну термінологію на зрозумілу українську, не втрачаючи суті. Будь-який складний текст буде спрощено.

Про це пише 9to5Google.

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Як працює "Спрощення" тексту в iOS

Під час перегляду результатів "Пошуку" або матеріалів у стрічці "Дослідити" достатньо виділити фрагмент із незнайомим жаргоном чи технічними поняттями. У меню "Більше дій" з'явиться нова опція "Simplify" поряд із "Пошук" та "Переклад". Додаток одразу відкриє вікно з перефразованою версією тексту, що допомагає швидше вникнути в тему та продовжити читання.

Функція Simplify для спрощення тексту в iOS. Фото: 9to5Google

У ролі "двигуна" виступають мовні моделі Gemini 1.5, навчені на "мінімально втраченому" спрощенні: система має передати складні ідеї без помилок і без втрати ключових деталей. Завдання — покращити розуміння, зберігаючи точність першоджерела.

Як приклад Google наводить медичне речення про патологічні зміни в легенях, яке після обробки спрощується до опису емфіземи, фіброзу та змін у клітинах і судинах у більш доступній формі.

За підсумками досліджень компанії, користувачі вважали спрощені тексти значно кориснішими та краще запам'ятовували інформацію. Перевірка охоплювала статті з біомедицини, права, фінансів, літератури, філософії, аерокосмічної галузі та комп'ютерних наук.

Нагадаємо, згідно з першими витоками, Apple планує додати в iOS 19 підтримку зовнішніх моніторів у режимі розширеного робочого столу. Якщо ця функція дійде до релізу, власники iPhone з портом USB-C зможуть не просто дублювати зображення, а відкривати окремі вікна на великому екрані.

Також ми писали, що інсайдер Джон Проссер повідомив про ще одну цікаву новацію в iOS 19 — підтримку одночасного запису з фронтальної та основної камер на iPhone 17 Pro. Опція з назвою "Dual Camera Recording" може стати особливою фішкою нових моделей, хоча аналогічна функція з'явилася ще у 2013 році на Samsung Galaxy S4 і давно присутня на Android-смартфонах.