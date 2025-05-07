Google добавила функцию для упрощения сложных текстов в iOS — как воспользоваться

Поисковый сервис Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

Приложение Google для iOS получило инструмент, который одним касанием превращает научную или профессиональную терминологию на понятный украинский, не теряя сути. Любой сложный текст будет упрощен.

Об этом пишет 9to5Google.

Реклама

Читайте также:

Как работает "Упрощение" текста в iOS

При просмотре результатов "Поиска" или материалов в ленте "Исследовать" достаточно выделить фрагмент с незнакомым жаргоном или техническими понятиями. В меню "Больше действий" появится новая опция "Simplify" рядом с "Поиск" и "Перевод". Приложение сразу откроет окно с перефразированной версией текста, что помогает быстрее вникнуть в тему и продолжить чтение.

Функция Simplify для упрощения текста в iOS. Фото: 9to5Google

В роли "двигателя" выступают языковые модели Gemini 1.5, обученные на "минимально потерянном" упрощении: система должна передать сложные идеи без ошибок и без потери ключевых деталей. Задача — улучшить понимание, сохраняя точность первоисточника.

В качестве примера Google приводит медицинское предложение о патологических изменениях в легких, которое после обработки упрощается до описания эмфиземы, фиброза и изменений в клетках и сосудах в более доступной форме.

По итогам исследований компании, пользователи считали упрощенные тексты значительно полезнее и лучше запоминали информацию. Проверка охватывала статьи по биомедицине, праву, финансам, литературе, философии, аэрокосмической отрасли и компьютерным наукам.

Напомним, согласно первым утечкам, Apple планирует добавить в iOS 19 поддержку внешних мониторов в режиме расширенного рабочего стола. Если эта функция дойдет до релиза, владельцы iPhone с портом USB-C смогут не просто дублировать изображение, а открывать отдельные окна на большом экране.

Также мы писали, что инсайдер Джон Проссер сообщил о еще одной интересной новации в iOS 19 — поддержке одновременной записи с фронтальной и основной камер на iPhone 17 Pro. Опция с названием "Dual Camera Recording" может стать особой фишкой новых моделей, хотя аналогичная функция появилась еще в 2013 году на Samsung Galaxy S4 и давно присутствует на Android-смартфонах.