Google перейде на Material Design 3 Expressive — що зміниться в Android

Логотип операційної системи Android 16 на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Google готує суттєве оновлення свого дизайнерського підходу до Android. У розкладі конференції Google I/O та завдяки випадково опублікованому блогу компанії стало відомо, що "Material 3" еволюціонує у "Material Design 3 Expressive". Нова система, за словами Google, покликана створювати інтерфейси, що резонують із людьми на емоційному рівні.

Про це пише TechCrunch.

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У витягнутому з мережі блозі Google наголошується на "сміливому використанні форм і кольорів", яке повинно зробити взаємодію з Android більш захопливою. Хоч конкретика щодо впровадження поки відсутня, компанія запевняє, що експресивний дизайн привертає увагу до ключових елементів і підвищує ефективність дій користувача, причому особливо корисним виявляється для літніх людей.

Дизайн елементів системи Android з Material Design 3 Expressive. Фото: 9to5Google

Поняття Material Design з'явилося у 2014 році як відкритий набір принципів візуального, рухового та інтерактивного дизайну. Наступним великим кроком став анонс "Material You" (відомий також як Material 3) у травні 2021 року — саме тоді Android отримав адаптивний інтерфейс, який змінює кольорову схему відповідно до шпалер користувача. Нова ітерація, як очікується, не стане кардинальною перебудовою, а радше розвитком ідей Material You.

У Google підкреслюють, що експресивний підхід не є універсальним: розробникам усе ще потрібно враховувати усталені стандарти та шаблони, адаптуючи їх під свої застосунки. На сесії I/O під назвою "Build next-level UX with Material 3 Expressive" учасникам обіцяють навчання "емоційним патернам дизайну", які підвищують залученість і зручність, а також ранній доступ до файлів і альфа-коду для експериментів до публічного релізу.

Прихована публікація швидко зникла з офіційного блогу, однак копію вже зберіг Wayback Machine, а розклад Google I/O підтверджує: детальний анонс Material 3 Expressive пролунає пізніше цього місяця.

Нагадаємо, на Android вже давно доступна опція запису відео з екрана смартфона. Але в Android 16 її вдосконалили: тепер користувачі можуть фіксувати не лише вміст основного дисплея, а й усе, що транслюється на зовнішній монітор, підключений до пристрою.

Також ми писали, що навіть найпотужніший Android-смартфон може іноді працювати повільніше, ніж очікувалося. У більшості випадків причиною є не "залізо", а певні системні налаштування, які штучно стримують продуктивність.