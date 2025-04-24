ШІ, Android 16 та XR-технології — що покажуть на Google I/O 2025

Сцена з події Google I/O у 2024 році. Фото: скриншот/YouTube

Google опублікувала розклад сесій майбутньої конференції I/O 2025, що відбудеться 20-21 травня, і таким чином окреслила головні теми цьогорічної події. Користувачів та розробників чекає чимало новин про Android, штучний інтелект і XR-технології.

Про це пише Android Central.

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Однією з ключових презентацій стане "Material 3 Expressive" — наступний етап розвитку дизайну Android. Google описує його як "емоційний підхід" до користувацького інтерфейсу й обіцяє надати учасникам готові дизайн-файли та альфа-код, аби вони могли адаптувати свої застосунки заздалегідь.

Компанія також готується розповісти про "desktop windowing" та розширену підтримку стилуса за допомогою Ink API, що має спростити роботу з кількома завданнями та покращити рукописне введення.

Окрема серія сесій буде присвячена "Android XR": Google планує оголосити про перехід SDK із Developer Preview до бета-версії й анонсувати публічний запуск платформи пізніше цього року.

У секції ШІ, Web і Cloud компанія детальніше зупиниться на розвитку моделі Gemini та інтеграції нових ШІ-API в Chrome для функцій підсумовування й генерації тексту.

Дата проведення I/O 2025 стала відомою після традиційної головоломки від Google: головна доповідь стартує 20 травня, а протягом двох днів на учасників чекають онлайн-стріми, демонстрації, воркшопи й можливості для нетворкінгу. Розробники вже можуть зареєструватися, щоб отримувати оновлення до початку заходу.

Очікується, що під час конференції з'являться нові подробиці про Android 16, бета-версія якого зараз тестується з прицілом на реліз у червні. Не менш цікавою темою стане Android XR: після недавньої демонстрації на TED 2025, де смартокуляри з підтримкою XR та Gemini показали функцію "пам'яті" для повсякденних завдань, Google може розкрити подальші плани вже під час головної сцени I/O.

Нагадаємо, Google звинуватили у "таємному" встановленні технології для стеження без згоди користувачів. Платформа сканує фотографії на смартфонах та визначає, які з них є потенційно шкідливими.

Також ми писали, що Google планує додати для розробників інструменти для контролю ресурсів своїх застосунків. З впровадженням нових можливостей додатки на Android зможуть споживати менше енергії батареї.