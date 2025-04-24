ИИ, Android 16 и XR-технологии — что покажут на Google I/O 2025

Сцена с события Google I/O в 2024 году. Фото: скриншот/YouTube

Google опубликовала расписание сессий предстоящей конференции I/O 2025, которая состоится 20-21 мая, и таким образом очертила главные темы нынешнего события. Пользователей и разработчиков ждет немало новостей об Android, искусственном интеллекте и XR-технологиях.

Об этом пишет Android Central.

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Одной из ключевых презентаций станет "Material 3 Expressive" — следующий этап развития дизайна Android. Google описывает его как "эмоциональный подход" к пользовательскому интерфейсу и обещает предоставить участникам готовые дизайн-файлы и альфа-код, чтобы они могли адаптировать свои приложения заранее.

Компания также готовится рассказать о "desktop windowing" и расширенной поддержке стилуса с помощью Ink API, что должно упростить работу с несколькими задачами и улучшить рукописный ввод.

Отдельная серия сессий будет посвящена "Android XR": Google планирует объявить о переходе SDK из Developer Preview в бета-версию и анонсировать публичный запуск платформы позже в этом году.

В секции ИИ, Web и Cloud компания подробнее остановится на развитии модели Gemini и интеграции новых ИИ-API в Chrome для функций суммирования и генерации текста.

Дата проведения I/O 2025 стала известна после традиционной головоломки от Google: главный доклад стартует 20 мая, а в течение двух дней участников ждут онлайн-стримы, демонстрации, воркшопы и возможности для нетворкинга. Разработчики уже могут зарегистрироваться, чтобы получать обновления до начала мероприятия.

Ожидается, что во время конференции появятся новые подробности об Android 16, бета-версия которого сейчас тестируется с прицелом на релиз в июне. Не менее интересной темой станет Android XR: после недавней демонстрации на TED 2025, где смарт-очки с поддержкой XR и Gemini показали функцию "памяти" для повседневных задач, Google может раскрыть дальнейшие планы уже во время главной сцены I/O.

Напомним, Google обвинили в "тайной" установке технологии для слежки без согласия пользователей. Платформа сканирует фотографии на смартфонах и определяет, какие из них являются потенциально вредными.

Также мы писали, что Google планирует добавить для разработчиков инструменты для контроля ресурсов своих приложений. С внедрением новых возможностей приложения на Android смогут потреблять меньше энергии батареи.