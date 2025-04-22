Google Фото отримав корисну функцію редагування — як "оживити" старі кадри

Google Фото на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

У Google Фото з'явилася опція, яка перетворює стандартні знімки з обмеженим динамічним діапазоном (SDR) на новий формат Ultra HDR. Тепер власники смартфонів зможуть "оживити" старі кадри: яскравіші світлі ділянки, глибші тіні та насичені кольори стануть доступними без складного редагування чи спеціального обладнання.

Про це пише Lifehacker.

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Як працює конвертація в Ultra HDR

Формат Ultra HDR, на відміну від класичного HDR, зберігає одразу дві версії зображення: покращену та стандартну. Завдяки цьому файл відкривається коректно навіть на екранах без підтримки HDR. Раніше отримати подібний ефект можна було лише під час знімання у відповідному режимі, але Google ламає це правило.

Щоб скористатися нововведенням, потрібна версія Google Фото 7.24.0.747539053 (або новіша) та активація функції на боці сервера. Якщо додаток оновлений, але пункт Ultra HDR ще не з'явився, варто почекати — поширення відбувається поступово.

Після активації відкрийте бажаний знімок, натисніть "Редагувати", потім перемістіть інструменти вліво та виберіть "Корекція". Перша ж позиція в меню — "Ultra HDR" — замінює колишній "HDR Effect". Після застосування ефекту у властивостях фото з'явиться відповідна позначка. Цікаво, що підсумковий файл може бути навіть компактнішим за оригінал: карта підсилення (gain map), де зберігаються HDR-дані, займає менше місця. Водночас, щоб не втратити початкову якість, Google радить зберегти копію вихідного зображення, навіть якщо це потребує додаткової пам'яті.

Google Фото просуває Ultra HDR як спосіб надати нове життя старим фото та спростити поширення контенту між пристроями з різними дисплеями. Компанія не називає конкретних термінів завершення глобального розгортання, тож користувачам варто слідкувати за оновленнями й чекати, поки функція стане доступною для їхніх акаунтів.

Нагадаємо, Google планує полегшити надсилання наскрізно зашифрованих листів в Gmail для компаній. Основна мета — дати змогу відправляти E2EE-повідомлення будь-якому адресату за лічені кліки.

Також ми писали, що розробники Google працюють над версією Chrome для Android із підтримкою розширень. Деякі ентузіасти вже встановили тестову збірку та випробували її на мобільних пристроях.