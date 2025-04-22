Google Фото получил полезную функцию редактирования — как "оживить" старые кадры

Google Фото на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

В Google Фото появилась опция, которая превращает стандартные снимки с ограниченным динамическим диапазоном (SDR) в новый формат Ultra HDR. Теперь владельцы смартфонов смогут "оживить" старые кадры: более яркие светлые участки, глубокие тени и насыщенные цвета станут доступными без сложного редактирования или специального оборудования.

Об этом пишет Lifehacker.

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Как работает конвертация в Ultra HDR

Формат Ultra HDR, в отличие от классического HDR, сохраняет сразу две версии изображения: улучшенную и стандартную. Благодаря этому файл открывается корректно даже на экранах без поддержки HDR. Ранее получить подобный эффект можно было только при съемке в соответствующем режиме, но Google ломает это правило.

Чтобы воспользоваться нововведением, нужна версия Google Фото 7.24.0.747539053 (или новее) и активация функции на стороне сервера. Если приложение обновлено, но пункт Ultra HDR еще не появился, стоит подождать — распространение происходит постепенно.

После активации откройте желаемый снимок, нажмите "Редактировать", затем переместите инструменты влево и выберите "Коррекция". Первая позиция в меню — "Ultra HDR" — заменяет прежний "HDR Effect". После применения эффекта в свойствах фото появится соответствующая отметка. Интересно, что итоговый файл может быть даже компактнее оригинала: карта усиления (gain map), где хранятся HDR-данные, занимает меньше места. В то же время, чтобы не потерять первоначальное качество, Google советует сохранить копию исходного изображения, даже если это требует дополнительной памяти.

Google Фото продвигает Ultra HDR как способ предоставить новую жизнь старым фото и упростить распространение контента между устройствами с различными дисплеями. Компания не называет конкретных сроков завершения глобального развертывания, поэтому пользователям стоит следить за обновлениями и ждать, пока функция станет доступной для их аккаунтов.

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