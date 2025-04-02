Gmail спростить надсилання зашифрованих листів — як це працюватиме

Додаток Gmail на екрані смартфона. Фото: Unsplash

На честь свого 21-річчя Gmail оголошує про намір значно полегшити надсилання наскрізно зашифрованих (E2EE) листів для компаній, що працюють у регульованих галузях. Основне завдання — дати змогу корпоративним користувачам відправляти E2EE-повідомлення будь-якому адресату (незалежно від того, яким поштовим сервісом він користується) за лічені кліки.

Про це пише 9to5Google.

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Раніше реалізація такої функції потребувала великих зусиль IT-відділів, оскільки протокол S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) та інші пропрієтарні рішення були доволі складними. Фахівцям доводилося отримувати та адмініструвати сертифікати, розгортати їх для кожного користувача, а також узгоджувати, чи налаштований S/MIME у відправника й отримувача. Крім того, необхідно було обмінюватися сертифікатами до моменту відправлення зашифрованих листів.

Щоб скористатися спрощеною схемою, компаніям потрібна підтримка Client Side Encryption (CSE) у тарифі Workspace Enterprise Plus із додатковим модулем Assured Controls. Завдяки цьому поштові повідомлення шифруються ключами, що перебувають під контролем клієнта і не потрапляють на сервери Google, тож конфіденційність і безпека даних посилюються.

Після налаштування CSE працівники можуть просто натиснути на іконку замка при створенні нового листа. Вікно для написання повідомлення забарвиться у блакитний колір, позначаючи, що воно зашифроване. Якщо одержувач користується Gmail (особистим або корпоративним), лист буде автоматично розшифровано у його поштовій скриньці, і з ним можна буде працювати у звичному інтерфейсі.

Приклад надсилання зашифрованого листа в Gmail. Фото: 9to5Google

Приклад надсилання зашифрованого листа в Gmail. Фото: 9to5Google 1 / 2

Якщо ж адресат має інший поштовий сервіс, він отримає посилання на перегляд листа в обмеженій версії Gmail. Для цього автоматично створюється "гостьовий" обліковий запис Google Workspace, де можна читати та відповідати на такі повідомлення.

Відсьогодні компаніям пропонують бета-доступ для надсилання E2EE-листів користувачам Gmail у межах власної організації. Найближчими тижнями функціональність розширять на всі скриньки Gmail, а пізніше цього року стане можливим надсилання E2EE-листів на будь-який поштовий сервіс.

Нагадаємо, Google додала штучний інтелект у пошук Gmail. Він використовуватиметься для швидшого показу найрелевантніших результатів.

Також ми писали, що Google планує масштабно оновити безпеку для 1,8 млрд користувачів Gmail. Компанія поступово відмовиться від SMS-підтверджень, натомість замінить їх QR-кодами.