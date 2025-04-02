Gmail упростит отправку зашифрованных писем — как это будет работать

Приложение Gmail на экране смартфона. Фото: Unsplash

В честь своего 21-летия Gmail объявляет о намерении значительно облегчить отправку сквозно зашифрованных (E2EE) писем для компаний, работающих в регулируемых отраслях. Основная задача — позволить корпоративным пользователям отправлять E2EE-сообщения любому адресату (независимо от того, каким почтовым сервисом он пользуется) за считанные клики.

Об этом пишет 9to5Google.

Читайте также:

Как функция поможет компаниям

Ранее реализация такой функции требовала больших усилий IT-отделов, поскольку протокол S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) и другие проприетарные решения были довольно сложными. Специалистам приходилось получать и администрировать сертификаты, разворачивать их для каждого пользователя, а также согласовывать, настроен ли S/MIME у отправителя и получателя. Кроме того, необходимо было обмениваться сертификатами до момента отправки зашифрованных писем.

Чтобы воспользоваться упрощенной схемой, компаниям нужна поддержка Client Side Encryption (CSE) в тарифе Workspace Enterprise Plus с дополнительным модулем Assured Controls. Благодаря этому почтовые сообщения шифруются ключами, которые находятся под контролем клиента и не попадают на серверы Google, поэтому конфиденциальность и безопасность данных усиливаются.

После настройки CSE сотрудники могут просто нажать на иконку замка при создании нового письма. Окно для написания сообщения окрасится в голубой цвет, обозначая, что оно зашифровано. Если получатель пользуется Gmail (личным или корпоративным), письмо будет автоматически расшифровано в его почтовом ящике, и с ним можно будет работать в привычном интерфейсе.

Пример отправки зашифрованного письма в Gmail. Фото: 9to5Google

Пример отправки зашифрованного письма в Gmail. Фото: 9to5Google 1 / 2

Если адресат имеет другой почтовый сервис, он получит ссылку на просмотр письма в ограниченной версии Gmail. Для этого автоматически создается "гостевая" учетная запись Google Workspace, где можно читать и отвечать на такие сообщения.

С сегодняшнего дня компаниям предлагают бета-доступ для отправки E2EE-писем пользователям Gmail в рамках собственной организации. В ближайшие недели функциональность расширят на все ящики Gmail, а позже в этом году станет возможной отправка E2EE-писем на любой почтовый сервис.

Напомним, Google добавила искусственный интеллект в поиск Gmail. Он будет использоваться для более быстрого показа самых релевантных результатов.

Также мы писали, что Google планирует масштабно обновить безопасность для 1,8 млрд пользователей Gmail. Компания постепенно откажется от SMS-подтверждений, вместо этого заменит их QR-кодами.