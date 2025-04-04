Розширення в Chrome для Android — Google тестує нову функцію для користувачів

Google тестує збірку Chrome з розширеннями для Android
Google розробляє особливу збірку Chrome для Android із підтримкою розширень. Ця версія поки що має експериментальний характер і орієнтована насамперед на комп'ютери з Android та на Chromebook, адже компанія планує перевести Chrome OS на Android-основу. Проте ентузіасти вже встановили її й на мобільні пристрої.
Про це пише Android Authority.
Як працюють розширення у мобільній версії Chrome
Chrome залишається найбільш популярним браузером серед користувачів Android, однак інші мобільні оглядачі, які підтримують розширення, мають більше можливостей. У нових збірках Chrome для Android тепер можна додавати розширення, завантажуючи їхні .crx-файли й відкриваючи спеціальну сторінку налаштувань у браузері. У декого вже вдалося запустити такі відомі розширення, як Dark Reader, Keepa та uBlock Origin.
Попри успішну установку популярних розширень, більшість із них ще не працюють повноцінно. Зокрема, у Chrome відсутня кнопка "Розширення" на панелі інструментів, а також не можна відкрити сторінку налаштувань багатьох плагінів. Однак Google вже покращує функціонал, тож у перспективі ця обмежена підтримка має розширитися.
Поки що Google не планує офіційно впроваджувати підтримку розширень у стандартний Chrome для телефонів і планшетів. "Настільні" Android-збірки не з'являться в Play Store, адже призначені для інших пристроїв. Тож тим, хто хоче отримати розширення саме у Chrome на телефоні, залишається чекати на зміну політики Google або користуватися альтернативними браузерами з підтримкою плагінів.
Нагадаємо, в Chrome хакери зламали найпопулярніші розширення, які допомагали користувачам з різноманітними задачами. Внаслідок атаки під загрозою опинилися понад 3 млн користувачів.
Також ми писали, що всі сервіси, сайти та платформи збирають ту або іншу інформацію про користувача. З цим можна боротися, якщо вибрати надійний браузер, яким Chrome, на жаль, не є.
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