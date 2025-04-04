Расширения в Chrome для Android — Google тестирует новую функцию для пользователей

Браузер Google Chrome на экране планшета. Фото: Unsplash

Google разрабатывает особую сборку Chrome для Android с поддержкой расширений. Эта версия пока носит экспериментальный характер и ориентирована прежде всего на компьютеры с Android и на Chromebook, ведь компания планирует перевести Chrome OS на Android-основу. Однако энтузиасты уже установили ее и на мобильные устройства.

Об этом пишет Android Authority.

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Chrome остается наиболее популярным браузером среди пользователей Android, однако другие мобильные обозреватели, которые поддерживают расширения, имеют больше возможностей. В новых сборках Chrome для Android теперь можно добавлять расширения, загружая их .crx-файлы и открывая специальную страницу настроек в браузере. У некоторых уже удалось запустить такие известные расширения, как Dark Reader, Keepa и uBlock Origin.

Популярные расширения в Chrome для мобильных Android-устройств. Фото: Android Authority

Несмотря на успешную установку популярных расширений, большинство из них еще не работают полноценно. В частности, в Chrome отсутствует кнопка "Расширения" на панели инструментов, а также нельзя открыть страницу настроек многих плагинов. Однако Google уже улучшает функционал, поэтому в перспективе эта ограниченная поддержка должна расшириться.

Пока Google не планирует официально внедрять поддержку расширений в стандартный Chrome для телефонов и планшетов. "Настольные" Android-сборки не появятся в Play Store, ведь предназначены для других устройств. Поэтому тем, кто хочет получить расширение именно в Chrome на телефоне, остается ждать изменения политики Google или пользоваться альтернативными браузерами с поддержкой плагинов.

Напомним, в Chrome хакеры взломали самые популярные расширения, которые помогали пользователям с различными задачами. Вследствие атаки под угрозой оказались более 3 млн пользователей.

Также мы писали, что все сервисы, сайты и платформы собирают ту или иную информацию о пользователе. С этим можно бороться, если выбрать надежный браузер, которым Chrome, к сожалению, не является.