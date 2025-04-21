Чому смартфон на Android швидко розряджається — Google знайшла відповідь

Додатки на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google оголосила про багаторічний план, спрямований на те, щоб розробники мали більше даних і інструментів для контролю ресурсів своїх застосунків. Головним нововведенням стане метрика "excessive wake locks" у панелі Android Vitals у Google Play Console, яка фіксуватиме випадки, коли сукупна тривалість часткових wake locks перевищує три години протягом 24 годин.

Про це пише Android Police.

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Нині Android Vitals відстежує, скільки часу застосунок утримує wake lock у фоновому режимі без активної foreground-служби. Однак саме раптові, надмірні wake lock залишаються головною причиною неочікуваного розряду батареї. Щоб знайти джерело проблеми, Google вже співпрацює з кількома виробниками смартфонів, зокрема Samsung, об'єднуючи їхній досвід і телеметрію.

Розробники можуть ознайомитися з новою документацією щодо метрики та поділитися відгуками: лише після збору достатньої кількості відгуків показник перейде з бета-версії в загальнодоступну. Надалі Google планує додати в Android Vitals і інші метрики, щоб висвітлити критичні проблеми продуктивності та допомогти користувачам обирати енергоощадні застосунки в Google Play.

Нагадаємо, користувачі звикли бачити на екрані смартфона з Android повідомлення "Система оновлена" і думати, що все в порядку. Проте іноді за лаштунками ховаються важливі оновлення, які залишаються непоміченими.

Також ми писали, що користувачі цінують Android за відкритість та можливості персоналізації, проте часто штатні оболонки мають певні обмеження. Існує кілька перевірених інструментів, які допоможуть значно оновити зовнішній вигляд вашої системи.