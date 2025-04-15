У вас буде три дні — Android-смартфони почнуть автоматично перезавантажуватися

Іграшка поруч зі смартфоном з логотипом Android. Фото: Unsplash

Android запроваджує нову функцію безпеки, яка ускладнить стороннім отримання доступу до даних у пристроях. Якщо смартфон або планшет залишається заблокованим три дні поспіль, він автоматично перезавантажиться. Щоб знову відкрити пристрій, користувачеві потрібно буде ввести свій PIN-код.

Про це пише The Verge.

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Зміна торкнеться смартфонів і планшетів на Android, проте не вплине на пристрої з Android Auto, TV та Wear OS. Варто зауважити, що йдеться саме про звичайне перезавантаження, а не скидання до заводських налаштувань. У результаті після перезапуску пристрій переходить у так званий режим Before First Unlock (BFU): дані залишаються зашифрованими, а входити за допомогою біометрії неможливо до моменту введення PIN-коду.

Схожа опція з'явилася в iPhone з функцією "Inactivity Reboot", представлена в iOS 18.1. Там пристрій перезавантажується автоматично, якщо його не розблоковували чотири дні.

Видання звернулося до Google за додатковими роз'ясненнями щодо того, коли оновлення Google Play services 25.14 стане доступним та які пристрої зможуть скористатися функцією автоперезавантаження. Зазвичай подібні оновлення поширюються протягом одного-двох тижнів.

Наразі немає точної інформації, чи отримає власник пристрою сповіщення про причину автоматичного перезапуску. Проте, як правило, смартфони на Android уже відображають повідомлення на екрані з PIN-кодом після перезавантаження, повідомляючи, що для повного розблокування потрібно ввести свій код доступу.

Нагадаємо, Google оновив вимоги до виробників смартфонів та планшетів. Тепер, починаючи з Android 15, щоб пристрій зміг пройти сертифікацію та отримати доступ до сервісів компанії, він повинен постачатися щонайменше з 32 ГБ внутрішньої пам'яті.

Також ми писали, що користувачі звикли бачити на своїх Android-смартфонах напис "Система оновлена" і думати, що все в порядку. Проте насправді система часто ховає важливі оновлення, які залишаються непоміченими.