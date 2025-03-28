Google робить розробку Android закритою — що зміниться для користувачів

Іграшковий Android у траві. Фото: Unsplash

Google офіційно підтвердила, що незабаром переведе всю розробку операційної системи Android у внутрішні гілки коду. Раніше деякі процеси відбувалися у відкритому репозиторії AOSP (Android Open Source Project), але тепер компанія хоче спростити робочий процес і зменшити конфлікти під час злиття патчів.

Про це пише Android Authority.

Читайте також:

Чому Google робить Android більш приватним

Android вже понад 16 років базується на відкритому програмному коді: будь-який виробник чи розробник може скористатися тим, що публікує Google у рамках AOSP. Компанія давно підтримує дві гілки коду: відкриту (AOSP) та закриту, доступну партнерам із ліцензією Google Mobile Services. Такий підхід неодноразово спричиняв труднощі: внутрішні розробки випереджають публічний код, що призводить до частих конфліктів під час злиття змін.

Google визнає, що більшість часу витрачала на те, щоб синхронізувати дві гілки. Тепер вся основна розробка Android (зокрема, ядро системи та нові API) відбуватиметься виключно у внутрішніх репозиторіях. Готові зміни публікуватимуться у відкритому доступі, коли вийде чергова версія Android.

Компанія підкреслює, що Android залишається відкритим. Як і раніше, Google випускатиме вихідний код після релізу нової версії (наприклад, Android 16), а також публікуватиме зміни в ядрі Linux, адже на це зобов'язує ліцензія GPLv2. Основна відмінність у тому, що часті (покрокові) оновлення коду для багатьох частин системи більше не будуть публікуватися в реальному часі.

Для більшості користувачів ці зміни пройдуть непоміченими, адже оновлення Android надходитимуть, як і раніше, хоча Google очікує, що їхня внутрішня розробка стане більш злагодженою.

Звичайні розробники застосунків теж навряд чи відчують різницю. А от спільнота, що займається кастомними прошивками та розробкою на рівні платформи, отримає код уже після офіційних релізів. Тому вони менше знатимуть про майбутні функції й деталі, поки ті не вийдуть у готових збірках.

Журналісти також втратять значну частину ранніх підказок у коді AOSP. Раніше саме в публічних репозиторіях вдавалося виявляти згадки про нові функції й плани Google щодо пристроїв Pixel.

Нагадаємо, Google оновив функцію "Знайти мій пристрій" на Android. Тепер вона показуватиме не лише ваші пристрої, а й геолокацію друзів та членів родини.

Також ми писали, що Android вже давно має функцію запису екрана телефону. Нещодавно розробники додали можливість записувати те, що відбувається на зовнішньому моніторі, під'єднаному до пристрою.