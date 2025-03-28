Google делает разработку Android закрытой — что изменится для пользователей

Игрушечный Android в траве. Фото: Unsplash

Google официально подтвердила, что вскоре переведет всю разработку операционной системы Android во внутренние ветки кода. Ранее некоторые процессы происходили в открытом репозитории AOSP (Android Open Source Project), но теперь компания хочет упростить рабочий процесс и уменьшить конфликты во время слияния патчей.

Об этом пишет Android Authority.

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Android уже более 16 лет базируется на открытом программном коде: любой производитель или разработчик может воспользоваться тем, что публикует Google в рамках AOSP. Компания давно поддерживает две ветви кода: открытую (AOSP) и закрытую, доступную партнерам с лицензией Google Mobile Services. Такой подход неоднократно вызывал трудности: внутренние разработки опережают публичный код, что приводит к частым конфликтам при слиянии изменений.

Google признает, что большую часть времени тратила на то, чтобы синхронизировать две ветки. Теперь вся основная разработка Android (в частности, ядро системы и новые API) будет происходить исключительно во внутренних репозиториях. Готовые изменения будут публиковаться в открытом доступе, когда выйдет очередная версия Android.

Компания подчеркивает, что Android остается открытым. Как и раньше, Google будет выпускать исходный код после релиза новой версии (например, Android 16), а также публиковать изменения в ядре Linux, ведь на это обязывает лицензия GPLv2. Основное отличие в том, что частые (пошаговые) обновления кода для многих частей системы больше не будут публиковаться в реальном времени.

Для большинства пользователей эти изменения пройдут незамеченными, ведь обновления Android будут поступать, как и раньше, хотя Google ожидает, что их внутренняя разработка станет более слаженной.

Обычные разработчики приложений тоже вряд ли почувствуют разницу. А вот сообщество, занимающееся кастомными прошивками и разработкой на уровне платформы, получит код уже после официальных релизов. Поэтому они будут меньше знать о будущих функциях и деталях, пока те не выйдут в готовых сборках.

Журналисты также потеряют значительную часть ранних подсказок в коде AOSP. Ранее именно в публичных репозиториях удавалось обнаруживать упоминания о новых функциях и планах Google по устройствам Pixel.

Напомним, Google обновил функцию "Найти мое устройство" на Android. Теперь она будет показывать не только ваши устройства, но и геолокацию друзей и членов семьи.

Также мы писали, что Android уже давно имеет функцию записи экрана телефона. Недавно разработчики добавили возможность записывать то, что происходит на внешнем мониторе, подключенном к устройству.