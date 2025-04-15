У вас будет три дня — Android-смартфоны начнут автоматически перезагружаться

Игрушка рядом со смартфоном с логотипом Android. Фото: Unsplash

Android вводит новую функцию безопасности, которая усложнит посторонним получение доступа к данным в устройствах. Если смартфон или планшет остается заблокированным три дня подряд, он автоматически перезагрузится. Чтобы снова открыть устройство, пользователю нужно будет ввести свой PIN-код.

Об этом пишет The Verge.

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Изменение коснется смартфонов и планшетов на Android, однако не повлияет на устройства с Android Auto, TV и Wear OS. Стоит заметить, что речь идет именно об обычной перезагрузке, а не сбросе к заводским настройкам. В результате после перезапуска устройство переходит в так называемый режим Before First Unlock (BFU): данные остаются зашифрованными, а входить с помощью биометрии невозможно до момента ввода PIN-кода.

Похожая опция появилась в iPhone с функцией "Inactivity Reboot", представленная в iOS 18.1. Там устройство перезагружается автоматически, если его не разблокировали четыре дня.

Издание обратилось к Google за дополнительными разъяснениями относительно того, когда обновление Google Play services 25.14 станет доступным и какие устройства смогут воспользоваться функцией автоперезагрузки. Обычно подобные обновления распространяются в течение одной-двух недель.

Пока нет точной информации, получит ли владелец устройства оповещение о причине автоматического перезапуска. Однако, как правило, смартфоны на Android уже отображают сообщение на экране с PIN-кодом после перезагрузки, сообщая, что для полной разблокировки нужно ввести свой код доступа.

Напомним, Google обновил требования к производителям смартфонов и планшетов. Теперь, начиная с Android 15, чтобы устройство смогло пройти сертификацию и получить доступ к сервисам компании, оно должно поставляться как минимум с 32 ГБ внутренней памяти.

Также мы писали, что пользователи привыкли видеть на своих Android-смартфонах надпись "Система обновлена" и думать, что все в порядке. Однако на самом деле система часто прячет важные обновления, которые остаются незамеченными.