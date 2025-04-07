Сповіщення "Система оновлена" на Android є брехнею — де шукати справжні оновлення

Смартфон з Android в руках. Фото: скриншот/YouTube

Зазвичай, коли ви перевіряєте свій Android-смартфон і бачите напис "Система оновлена", може здатися, що все в порядку. Але насправді за лаштунками часто ховаються важливі оновлення Google Play, які залишаються непоміченими. Саме через них ви можете вчасно не отримувати нові функції або виправлення безпеки.

Про це пише Android Authority.

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Чому Google Play-оновлення такі важливі

Ще до 2019 року, щоб отримати свіжі можливості на смартфонах, не випущених безпосередньо Google (Nexus, Pixel), доводилося чекати на повну прошивку від виробника. Урешті-решт Google запустила Project Mainline, щоб розділити деякі системні компоненти та поширювати нові функції без затримок з боку виробників. Так з'явилися окремі Google Play System Updates. Вони приносять користувачам поліпшення приватності, безпеки та навіть великі фічі на кшталт Privacy Dashboard, розширення Find My Device, функцій екстреного SOS тощо.

Окремо версія оновлення Google Play на Android-смартфоні. Фото: Android Authority

Проте головна проблема полягає в тому, що Google Play System Updates часто приховуються в нетрях налаштувань, а сам Android зазвичай не сповіщає про них автоматично. Користувачі можуть місяцями жити зі старою версією системних компонентів, вважаючи, що все оновлено.

Де шукати приховані оновлення

Більшість людей звикли йти до "Налаштування" — "Система" — "Оновлення системи", сподіваючись знайти всі можливі апдейти. Але Google Play System Updates зазвичай розташовані в іншому меню. Наприклад, на смартфонах Pixel їх слід шукати в "Налаштуваннях" у розділі "Безпека та конфіденційність" або "Безпека", звідки відкривається сторінка з пунктом Google Play system update (або схожою назвою). Якщо у вас інша марка телефону, найпростіше скористатися пошуком у налаштуваннях за ключовими словами "Play system update" ("Системне оновлення Play").

Системне оновлення сервісів Google Play на Android-смартфоні. Фото: Android Authority

Буває, що там може відображатися версія Play System, датована кількома місяцями раніше. Оновити її можна вручну — завантаження пройде швидко, але потрібне перезавантаження телефону, щоб застосувати зміни.

Найбільша загадка — навіщо Google ховає такі важливі оновлення та чому не надсилає сповіщення? Адже ідея Project Mainline полягала саме в тому, щоб швидше поширювати нові можливості. Натомість ми часто випадково дізнаємося про це лише тоді, коли самі зазирнемо в налаштування чи перезавантажимо смартфон. Це призводить до ситуацій, коли система стверджує: "Все оновлено", хоча насправді ще чекають Play System Updates.

Тож, якщо ви дивуєтеся, чому не отримали довгоочікувану фічу або оновлення безпеки, перевірте розділ Google Play System Updates. Швидше за все, там є кількамісячне "пакетне" оновлення, яке просто чекає на ваше перезавантаження смартфона.

Нагадаємо, Android-смартфони мають функцію, яка дозволяє записувати екран. У новій версії операційної системи розробники дозволили користувачам записувати, що відбувається на зовнішньому моніторі.

Також ми писали, що Google оновив функцію "Знайти мій пристрій". Тепер користувачі можуть бачити не лише свої Android-пристрої, а й геолокацію друзів та членів родини.