Уведомление "Система обновлена" на Android является ложью — где искать настоящие обновления

Смартфон с Android в руках. Фото: скриншот/YouTube

Обычно, когда вы проверяете свой Android-смартфон и видите надпись "Система обновлена", может показаться, что все в порядке. Но на самом деле за кулисами часто скрываются важные обновления Google Play, которые остаются незамеченными. Именно из-за них вы можете вовремя не получать новые функции или исправления безопасности.

Об этом пишет Android Authority.

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Почему Google Play-обновления так важны

Еще до 2019 года, чтобы получить свежие возможности на смартфонах, не выпущенных непосредственно Google (Nexus, Pixel), приходилось ждать полную прошивку от производителя. В конце концов Google запустила Project Mainline, чтобы разделить некоторые системные компоненты и распространять новые функции без задержек со стороны производителей. Так появились отдельные Google Play System Updates. Они приносят пользователям улучшения приватности, безопасности и даже большие фичи вроде Privacy Dashboard, расширения Find My Device, функций экстренного SOS и тому подобное.

Отдельно версия обновления Google Play на Android-смартфоне. Фото: Android Authority

Однако главная проблема заключается в том, что Google Play System Updates часто скрываются в дебрях настроек, а сам Android обычно не оповещает о них автоматически. Пользователи могут месяцами жить со старой версией системных компонентов, считая, что все обновлено.

Где искать скрытые обновления

Большинство людей привыкли идти в "Настройки" — "Система" — "Обновления системы", надеясь найти все возможные апдейты. Но Google Play System Updates обычно расположены в другом меню. Например, на смартфонах Pixel их следует искать в "Настройках" в разделе "Безопасность и конфиденциальность" или "Безопасность", откуда открывается страница с пунктом Google Play system update (или похожим названием). Если у вас другая марка телефона, проще всего воспользоваться поиском в настройках по ключевым словам "Play system update" ("Системное обновление Play").

Системное обновление сервисов Google Play на Android-смартфоне. Фото: Android Authority

Бывает, что там может отображаться версия Play System, датированная несколькими месяцами ранее. Обновить ее можно вручную — загрузка пройдет быстро, но потребуется перезагрузка телефона, чтобы применить изменения.

Самая большая загадка — зачем Google прячет такие важные обновления и почему не присылает оповещения? Ведь идея Project Mainline заключалась именно в том, чтобы быстрее распространять новые возможности. Зато мы часто случайно узнаем об этом только тогда, когда сами заглянем в настройки или перезагрузим смартфон. Это приводит к ситуациям, когда система утверждает: "Все обновлено", хотя на самом деле еще ждут Play System Updates.

Поэтому, если вы удивляетесь, почему не получили долгожданную фичу или обновления безопасности, проверьте раздел Google Play System Updates. Скорее всего, там есть многомесячное "пакетное" обновление, которое просто ждет вашей перезагрузки смартфона.

Напомним, Android-смартфоны имеют функцию, которая позволяет записывать экран. В новой версии операционной системы разработчики разрешили пользователям записывать, что происходит на внешнем мониторе.

Также мы писали, что Google обновил функцию "Найти мое устройство". Теперь пользователи могут видеть не только свои Android-устройства, но и геолокацию друзей и членов семьи.