Персоналізуйте свій Android — 5 найкращих застосунків для зміни робочого столу

Налаштування Nova Laucher на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Android славиться відкритістю, утім штатні оболонки часто обмежують користувача базовим набором опцій. Якщо додати до системи кілька перевірених інструментів, робочий стіл миттєво набуває впізнаваного характеру й починає працювати у вашому стилі.

Про деякі з таких розповідає MakeUseOf.

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Nova Launcher

Розкриває повний контроль над інтерфейсом. Після встановлення ви не обмежені стандартною сіткою: можна вільно змінювати кількість рядків і стовпців, збільшувати чи зменшувати відступи, обирати анімації розгортання панелі застосунків і регулювати швидкість прокрутки.

Nova Laucher для смартфонів з Android. Фото: MakeUseOf

Преміальна версія Prime додає розширену підтримку жестів — подвійний тап миттєво блокує пристрій, а двоспрямований свайп, скажімо, відкриває улюблений плейлист. Головна перевага Nova — гнучкість: налаштування іконок, шрифтів і навіть тіней робить кожен робочий екран унікальним, не впливаючи на швидкодію.

Delta Icon Pack

Вирівнює візуальний безлад, з яким стикаються власники смартфонів, де інстальовано з десяток застосунків із різною графікою.

Набір іконок в Delta Icons Pack для смартфонів з Android. Фото: MakeUseOf

У пакеті понад 12 000 піктограм у приглушеній пастельній палітрі. Розробник свідомо відмовився від реклами та платних доповнень, тож увесь набір доступний безплатно. Завдяки акуратній геометрії іконок навіть строкатий набір програм починає виглядати як цілісна дизайнерська концепція, а очі не втомлюються від зайвих кольорів.

Backdrops

Пропонує шпалери, що доречно підкреслюють стиль оновлених іконок.

Набір фонових зображень в Backdrops для Android. Фото: MakeUseOf

Бібліотека розділена на тематичні добірки — "Абстрактний", "Мінімалізм", "Попкультура" та інші — і дозволяє швидко відфільтрувати варіанти за тегами "Темний", "Небо", "Планети", "Колір". Улюблені зображення додаються до "Вибраного", тож при потребі можна змінити фон у три дотики. Безплатна колекція регулярно поповнюється, а реклама з'являється лише у вигляді ненав'язливих банерів, що не перекривають інтерфейс.

KWGT Kustom Widget Maker

Перетворює віджети на поле для творчості.

Створення віджетів у KWGT Kustom Widget Maker на Android. Фото: MakeUseOf

Інтуїтивний редактор WYSIWYG дозволяє почати з готового шаблону й поступово підлаштовувати все — від шрифтів і іконок до прозорості фону. Для тих, хто прагне глибини, доступні живі дані, інтеграція з календарем, погодними сервісами та музичними програвачами. Анімації й власні скрипти додають динаміки: наприклад, індикатор батареї може плавно змінювати колір, коли залишок заряду падає нижче 20%.

Action Blocks

Завершує комплект, переводячи голосові команди Google Assistant у зручні кнопки.

Заміна голосових команд блоками дій в Action Blocks на Android. Фото: MakeUseOf

Принцип простий: створюєте візуальний блок, прописуєте фразу, яку зазвичай вимовляєте, і розміщуєте ярлик на екрані. Після цього достатньо одного торкання, щоб викликати маму в месенджері, дізнатися прогноз погоди чи прокласти маршрут до кав'ярні. Застосунок особливо корисний, коли говорити незручно, а багатоступеневі меню відволікають від справ.

Нагадаємо, Samsung представила оновлений Home Up, який пропонує користувачам багато нових можливостей персоналізації в One UI 7. Систему можна налаштувати на свій смак як завгодно.

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