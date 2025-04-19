Персоналізуйте свій Android — 5 найкращих застосунків для зміни робочого столу

П'ять кращих додатків для персоналізації робочого столу Android
Android славиться відкритістю, утім штатні оболонки часто обмежують користувача базовим набором опцій. Якщо додати до системи кілька перевірених інструментів, робочий стіл миттєво набуває впізнаваного характеру й починає працювати у вашому стилі.
Про деякі з таких розповідає MakeUseOf.
Nova Launcher
Розкриває повний контроль над інтерфейсом. Після встановлення ви не обмежені стандартною сіткою: можна вільно змінювати кількість рядків і стовпців, збільшувати чи зменшувати відступи, обирати анімації розгортання панелі застосунків і регулювати швидкість прокрутки.
Преміальна версія Prime додає розширену підтримку жестів — подвійний тап миттєво блокує пристрій, а двоспрямований свайп, скажімо, відкриває улюблений плейлист. Головна перевага Nova — гнучкість: налаштування іконок, шрифтів і навіть тіней робить кожен робочий екран унікальним, не впливаючи на швидкодію.
Delta Icon Pack
Вирівнює візуальний безлад, з яким стикаються власники смартфонів, де інстальовано з десяток застосунків із різною графікою.
У пакеті понад 12 000 піктограм у приглушеній пастельній палітрі. Розробник свідомо відмовився від реклами та платних доповнень, тож увесь набір доступний безплатно. Завдяки акуратній геометрії іконок навіть строкатий набір програм починає виглядати як цілісна дизайнерська концепція, а очі не втомлюються від зайвих кольорів.
Backdrops
Пропонує шпалери, що доречно підкреслюють стиль оновлених іконок.
Бібліотека розділена на тематичні добірки — "Абстрактний", "Мінімалізм", "Попкультура" та інші — і дозволяє швидко відфільтрувати варіанти за тегами "Темний", "Небо", "Планети", "Колір". Улюблені зображення додаються до "Вибраного", тож при потребі можна змінити фон у три дотики. Безплатна колекція регулярно поповнюється, а реклама з'являється лише у вигляді ненав'язливих банерів, що не перекривають інтерфейс.
KWGT Kustom Widget Maker
Перетворює віджети на поле для творчості.
Інтуїтивний редактор WYSIWYG дозволяє почати з готового шаблону й поступово підлаштовувати все — від шрифтів і іконок до прозорості фону. Для тих, хто прагне глибини, доступні живі дані, інтеграція з календарем, погодними сервісами та музичними програвачами. Анімації й власні скрипти додають динаміки: наприклад, індикатор батареї може плавно змінювати колір, коли залишок заряду падає нижче 20%.
Action Blocks
Завершує комплект, переводячи голосові команди Google Assistant у зручні кнопки.
Принцип простий: створюєте візуальний блок, прописуєте фразу, яку зазвичай вимовляєте, і розміщуєте ярлик на екрані. Після цього достатньо одного торкання, щоб викликати маму в месенджері, дізнатися прогноз погоди чи прокласти маршрут до кав'ярні. Застосунок особливо корисний, коли говорити незручно, а багатоступеневі меню відволікають від справ.
Нагадаємо, Samsung представила оновлений Home Up, який пропонує користувачам багато нових можливостей персоналізації в One UI 7. Систему можна налаштувати на свій смак як завгодно.
Також ми писали, що Apple готує оновлення iOS 19 наприкінці 2025 року і має презентувати його вже в червні. За чутками, система отримає повний редизайн.
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