Персонализируйте свой Android — 5 лучших приложений для изменения рабочего стола

Настройка Nova Laucher на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Android славится открытостью, впрочем, штатные оболочки часто ограничивают пользователя базовым набором опций. Если добавить в систему несколько проверенных инструментов, рабочий стол мгновенно приобретает узнаваемый характер и начинает работать в вашем стиле.

О некоторых из таких рассказывает MakeUseOf.

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Nova Launcher

Раскрывает полный контроль над интерфейсом. После установки вы не ограничены стандартной сеткой: можно свободно менять количество строк и столбцов, увеличивать или уменьшать отступы, выбирать анимации развертывания панели приложений и регулировать скорость прокрутки.

Nova Laucher для смартфонов с Android. Фото: MakeUseOf

Премиальная версия Prime добавляет расширенную поддержку жестов — двойной тап мгновенно блокирует устройство, а двунаправленный свайп, скажем, открывает любимый плейлист. Главное преимущество Nova — гибкость: настройка иконок, шрифтов и даже теней делает каждый рабочий экран уникальным, не влияя на быстродействие.

Delta Icon Pack

Выравнивает визуальный беспорядок, с которым сталкиваются владельцы смартфонов, где установлено с десяток приложений с разной графикой.

Набор иконок в Delta Icons Pack для смартфонов с Android. Фото: MakeUseOf

В пакете более 12 000 пиктограмм в приглушенной пастельной палитре. Разработчик сознательно отказался от рекламы и платных дополнений, поэтому весь набор доступен бесплатно. Благодаря аккуратной геометрии иконок даже пестрый набор программ начинает выглядеть как целостная дизайнерская концепция, а глаза не устают от лишних цветов.

Backdrops

Предлагает обои, уместно подчеркивающие стиль обновленных иконок.

Набор фоновых изображений в Backdrops для Android. Фото: MakeUseOf

Библиотека разделена на тематические подборки — "Абстрактный", "Минимализм", "Поп-культура" и другие — и позволяет быстро отфильтровать варианты по тегам "Темный", "Небо", "Планеты", "Цвет". Любимые изображения добавляются в "Избранное", поэтому при необходимости можно изменить фон в три касания. Бесплатная коллекция регулярно пополняется, а реклама появляется только в виде ненавязчивых баннеров, которые не перекрывают интерфейс.

KWGT Kustom Widget Maker

Превращает виджеты в поле для творчества.

Создание виджетов в KWGT Kustom Widget Maker на Android. Фото: MakeUseOf

Интуитивный редактор WYSIWYG позволяет начать с готового шаблона и постепенно подстраивать все — от шрифтов и иконок до прозрачности фона. Для тех, кто хочет глубины, доступны живые данные, интеграция с календарем, погодными сервисами и музыкальными проигрывателями. Анимации и собственные скрипты добавляют динамики: например, индикатор батареи может плавно менять цвет, когда остаток заряда падает ниже 20%.

Action Blocks

Завершает комплект, переводя голосовые команды Google Assistant в удобные кнопки.

Замена голосовых команд блоками действий в Action Blocks на Android. Фото: MakeUseOf

Принцип прост: создаете визуальный блок, прописываете фразу, которую обычно произносите, и размещаете ярлык на экране. После этого достаточно одного касания, чтобы вызвать маму в мессенджере, узнать прогноз погоды или проложить маршрут в кафе. Приложение особенно полезно, когда говорить неудобно, а многоступенчатые меню отвлекают от дел.

Напомним, Samsung представила обновленный Home Up, который предлагает пользователям много новых возможностей персонализации в One UI 7. Систему можно настроить на свой вкус как угодно.

Также мы писали, что Apple готовит обновление iOS 19 в конце 2025 года и должна презентовать его уже в июне. По слухам, система получит полный редизайн.