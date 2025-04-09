Персоналізація Samsung на новому рівні — які можливості з'явилися в One UI 7

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra з оболонкою One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

Компанія Samsung офіційно представила оновлений Home Up, який пропонує захопливі можливості персоналізації в One UI 7. Спочатку цей вдосконалений плагін з'явився в період бета-тестування, а з виходом нової версії оболонки у відкритий доступ він отримав ще більше уваги з боку шанувальників Good Lock.

Про це пише Sammy Fans.

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Завдяки One UI 7.0 нова версія Home Up надає розширений набір інструментів для налаштування інтерфейсу. Покращена гнучкість дизайну допомагає користувачам вільно змінювати вигляд домашнього екрана, підлаштовуючи його під власні вподобання.

Home Up є частиною платформи Good Lock та пропонує кілька потужних функцій, покликаних вдосконалити взаємодію з пристроєм.

Однією з найцікавіших особливостей оновленого Home Up є DIY Home. Вона знімає будь-які обмеження у налаштуванні домашнього екрана, дозволяючи створювати абсолютно індивідуальний дизайн. Тепер додатки, віджети та теки можна легко змінювати за розміром і розташуванням.

Можливості персоналізації домашнього екрана на пристроях Samsung з One UI 7. Фото: Sammy Fans

Крім того, є можливість ховати іконки додатків під декоративними елементами завдяки наліпкам і налаштуванням шарів. Все це робиться без складних дій: достатньо додати наліпку на екран, розмістити її поверх іконки та скоригувати налаштування шару.

Ще одним важливим оновленням стала функція Home Gesture Animation. Раніше One UI часто критикували за анімації, які здавалися не надто плавними. Проте в новій версії Samsung суттєво покращила візуальні переходи, а також надала інструмент для точного налаштування анімацій у Home Up.

Налаштування анімацій з функцією Home Gesture Animation в One UI 7. Фото: Sammy Fans

Завдяки цій функції можна змінювати ефекти переходу при поверненні з додатка на головний екран. Користувачеві пропонуються чотири основні пресети, а також поглиблені налаштування, що дозволяють регулювати швидкість і силу вібрації.

У One UI 7 для Home Up з'явилася опція вимикати або вмикати функцію Show Favorites. Це дає змогу створити більш мінімалістичний вигляд домашнього екрана, що сподобається поціновувачам простоти й лаконічності.

За словами Samsung, Home Up — це один із трьох найбільш захопливих плагінів Good Lock в One UI 7. Найближчим часом компанія планує презентувати ще два оновлені модулі з розширеними функціями, які доповнять можливості персоналізації інтерфейсу.

Нагадаємо, не так просто знайти для себе ідеальний смартфон Samsung серед усього модельного ряду компанії. Користувачам доступні як бюджетні пристрої, так і флагманські та навіть складані гаджети.

Також ми писали, що новий найтонший смартфон Samsung Galaxy S25 Edge повинні були представити вже 15 квітня. Однак через нещодавні зміни у керівництві компанії було прийнято рішення перенести презентацію на травень.