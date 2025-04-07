Samsung почала розгортання One UI 7 з Android 15 — які пристрої оновляться першими

Смартфон Samsung Galaxy S25 з One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

Після чотирьох місяців роботи бета-програми для One UI 7 Samsung нарешті розпочала офіційний реліз цієї версії операційної системи на базі Android 15. Довгоочікуване оновлення вже доступне власникам пристроїв, які брали участь у бета-тестуванні, і незабаром стане доступним для ширшого кола користувачів.

Про це пише SamMobile.

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Насамперед One UI 7 (Android 15) отримають флагманські моделі 2024 року:

Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6.

Вже потім, упродовж цього місяця, оновлення поступово пошириться й на інші девайси:

Galaxy S23 (включно з FE-версією);

Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

планшети серії Galaxy Tab S10;

Galaxy Tab S9.

Здебільшого One UI 7 переносить на старіші моделі ті самі функції, що дебютували разом із серією Galaxy S25. Проте принаймні одна з фішок, а саме Audio Eraser, залишиться ексклюзивом для нових флагманів 2024 року. Усе інше в оновленні обіцяє покращити роботу пристроїв та принести нові налаштування інтерфейсу.

Коли One UI 7 стане доступним для оновлення на вашому пристрої, достатньо зайти в "Налаштування" — "Оновлення ПЗ" і натиснути на "Завантажити", щоб отримати його "по повітрю".

Інформації про терміни оновлення всіх інших пристроїв поки що немає. Ймовірно, власникам більшості середньо- та бюджетних моделей доведеться зачекати як мінімум до травня. Так само як флагмани, окремі середньобюджетні смартфони теж проходитимуть фазу бета-тестування перед отриманням фінальної версії One UI 7.

Нагадаємо, не так просто знайти смартфон Samsung, який ідеально впишеться у ваш спосіб життя та бюджет. Компанія пропонує велику кількість моделей, які підійдуть як прихильникам флагманів, так і бюджетних пристроїв.

Також ми писали, що довгоочікуваний Samsung Galaxy S25 Edge не представлять у квітні, як очікувалося раніше. Припускають, що причиною перенесення стали нещодавні зміни в керівництві компанії.