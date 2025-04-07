Samsung почала розгортання One UI 7 з Android 15 — які пристрої оновляться першими

Samsung почала розгортання One UI 7 — які пристрої оновляться
Після чотирьох місяців роботи бета-програми для One UI 7 Samsung нарешті розпочала офіційний реліз цієї версії операційної системи на базі Android 15. Довгоочікуване оновлення вже доступне власникам пристроїв, які брали участь у бета-тестуванні, і незабаром стане доступним для ширшого кола користувачів.
Про це пише SamMobile.
Які пристрої отримають оновлення першими
Насамперед One UI 7 (Android 15) отримають флагманські моделі 2024 року:
- Galaxy S24;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy Z Fold 6;
- Galaxy Z Flip 6.
Вже потім, упродовж цього місяця, оновлення поступово пошириться й на інші девайси:
- Galaxy S23 (включно з FE-версією);
- Galaxy S24 FE;
- Galaxy Z Fold 5;
- Galaxy Z Flip 5;
- планшети серії Galaxy Tab S10;
- Galaxy Tab S9.
Здебільшого One UI 7 переносить на старіші моделі ті самі функції, що дебютували разом із серією Galaxy S25. Проте принаймні одна з фішок, а саме Audio Eraser, залишиться ексклюзивом для нових флагманів 2024 року. Усе інше в оновленні обіцяє покращити роботу пристроїв та принести нові налаштування інтерфейсу.
Коли One UI 7 стане доступним для оновлення на вашому пристрої, достатньо зайти в "Налаштування" — "Оновлення ПЗ" і натиснути на "Завантажити", щоб отримати його "по повітрю".
Інформації про терміни оновлення всіх інших пристроїв поки що немає. Ймовірно, власникам більшості середньо- та бюджетних моделей доведеться зачекати як мінімум до травня. Так само як флагмани, окремі середньобюджетні смартфони теж проходитимуть фазу бета-тестування перед отриманням фінальної версії One UI 7.
Нагадаємо, не так просто знайти смартфон Samsung, який ідеально впишеться у ваш спосіб життя та бюджет. Компанія пропонує велику кількість моделей, які підійдуть як прихильникам флагманів, так і бюджетних пристроїв.
Також ми писали, що довгоочікуваний Samsung Galaxy S25 Edge не представлять у квітні, як очікувалося раніше. Припускають, що причиною перенесення стали нещодавні зміни в керівництві компанії.
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