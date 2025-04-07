Samsung начала развертывание One UI 7 с Android 15 — какие устройства обновятся первыми

Смартфон Samsung Galaxy S25 с One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

После четырех месяцев работы бета-программы для One UI 7 Samsung наконец-то начала официальный релиз этой версии операционной системы на базе Android 15. Долгожданное обновление уже доступно владельцам устройств, которые участвовали в бета-тестировании, и вскоре станет доступным для более широкого круга пользователей.

Об этом пишет SamMobile.

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Первым делом One UI 7 (Android 15) получат флагманские модели 2024 года:

Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6.

Уже потом, в течение этого месяца, обновление постепенно распространится и на другие девайсы:

Galaxy S23 (включая FE-версию);

Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

планшеты серии Galaxy Tab S10;

Galaxy Tab S9.

В основном One UI 7 переносит на старые модели те же функции, которые дебютировали вместе с серией Galaxy S25. Однако по крайней мере одна из фишек, а именно Audio Eraser, останется эксклюзивом для новых флагманов 2024 года. Все остальное в обновлении обещает улучшить работу устройств и принести новые настройки интерфейса.

Когда One UI 7 станет доступным для обновления на вашем устройстве, достаточно зайти в "Настройки" — "Обновление ПО" и нажать на "Загрузить", чтобы получить его "по воздуху".

Информации о сроках обновления всех остальных устройств пока что нет. Вероятно, владельцам большинства средне- и бюджетных моделей придется подождать как минимум до мая. Так же как флагманы, отдельные среднебюджетные смартфоны тоже будут проходить фазу бета-тестирования перед получением финальной версии One UI 7.

Напомним, не так просто найти смартфон Samsung, который идеально впишется в ваш образ жизни и бюджет. Компания предлагает большое количество моделей, которые подойдут как поклонникам флагманов, так и бюджетных устройств.

Также мы писали, что долгожданный Samsung Galaxy S25 Edge не представят в апреле, как ожидалось ранее. Предполагают, что причиной переноса стали недавние изменения в руководстве компании.