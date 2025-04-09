Персонализация Samsung на новом уровне — какие возможности появились в One UI 7

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra с оболочкой One UI 7. Фото: скриншот/YouTube

Компания Samsung официально представила обновленный Home Up, который предлагает захватывающие возможности персонализации в One UI 7. Сначала этот усовершенствованный плагин появился в период бета-тестирования, а с выходом новой версии оболочки в открытый доступ он получил еще больше внимания со стороны поклонников Good Lock.

Об этом пишет Sammy Fans.

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Благодаря One UI 7.0 новая версия Home Up предоставляет расширенный набор инструментов для настройки интерфейса. Улучшенная гибкость дизайна помогает пользователям свободно менять вид домашнего экрана, подстраивая его под собственные предпочтения.

Home Up является частью платформы Good Lock и предлагает несколько мощных функций, призванных усовершенствовать взаимодействие с устройством.

Одной из самых интересных особенностей обновленного Home Up является DIY Home. Она снимает любые ограничения в настройке домашнего экрана, позволяя создавать абсолютно индивидуальный дизайн. Теперь приложения, виджеты и папки можно легко менять по размеру и расположению.

Возможности персонализации домашнего экрана на устройствах Samsung с One UI 7. Фото: Sammy Fans

Кроме того, есть возможность прятать иконки приложений под декоративными элементами благодаря стикерам и настройкам слоев. Все это делается без сложных действий: достаточно добавить стикер на экран, разместить его поверх иконки и скорректировать настройки слоя.

Еще одним важным обновлением стала функция Home Gesture Animation. Ранее One UI часто критиковали за анимации, которые казались не слишком плавными. Однако в новой версии Samsung существенно улучшила визуальные переходы, а также предоставила инструмент для точной настройки анимаций в Home Up.

Настройка анимаций с функцией Home Gesture Animation в One UI 7. Фото: Sammy Fans

Благодаря этой функции можно менять эффекты перехода при возвращении из приложения на главный экран. Пользователю предлагаются четыре основных прессета, а также углубленные настройки, позволяющие регулировать скорость и силу вибрации.

В One UI 7 для Home Up появилась опция выключать или включать функцию Show Favorites. Это позволяет создать более минималистичный вид домашнего экрана, что понравится ценителям простоты и лаконичности.

По словам Samsung, Home Up — это один из трех наиболее увлекательных плагинов Good Lock в One UI 7. В ближайшее время компания планирует презентовать еще два обновленных модуля с расширенными функциями, которые дополнят возможности персонализации интерфейса.

Напомним, не так просто найти для себя идеальный смартфон Samsung среди всего модельного ряда компании. Пользователям доступны как бюджетные устройства, так и флагманские и даже складные гаджеты.

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