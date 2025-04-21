Почему смартфон на Android быстро разряжается — Google нашла ответ

Приложения на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google объявила о многолетнем плане, направленном на то, чтобы разработчики имели больше данных и инструментов для контроля ресурсов своих приложений. Главным нововведением станет метрика "excessive wake locks" в панели Android Vitals в Google Play Console, которая будет фиксировать случаи, когда совокупная продолжительность частичных wake locks превышает три часа в течение 24 часов.

Об этом пишет Android Police.

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Сейчас Android Vitals отслеживает, сколько времени приложение удерживает wake lock в фоновом режиме без активной foreground-службы. Однако именно внезапные, чрезмерные wake lock остаются главной причиной неожиданного разряда батареи. Чтобы найти источник проблемы, Google уже сотрудничает с несколькими производителями смартфонов, в том числе Samsung, объединяя их опыт и телеметрию.

Разработчики могут ознакомиться с новой документацией по метрике и поделиться отзывами: только после сбора достаточного количества отзывов показатель перейдет из бета-версии в общедоступную. В дальнейшем Google планирует добавить в Android Vitals и другие метрики, чтобы осветить критические проблемы производительности и помочь пользователям выбирать энергосберегающие приложения в Google Play.

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